Okuma Yazma Bilmeyen Kadınlara Müjde!

ZTV Bilgi ve Anne Çocuk Vakfı (AÇEV) el ele vererek, okuma yazma kurslarına gidemeyen kadınlar için 'Hayat Okuyunca Güzel' programı hazırladı. Okuma-yazma bilmeyenler için hazırlanan programın ilk bölümü 12 Ekim’de yayınlanacak.

Hürriyet Eğitim’in haberine göre; Ztv Bilgi Ve Anne Çocuk Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle düzenlenen program, Accenture Danışmanlık Şirketi'nin de desteğiyle kadınlara yönelik programla özellikle eğitim desteğine ihtiyaç duyan, çeşitli nedenlerle okuma-yazma kursuna gidemeyenlere ulaşılması hedefleniyor.

Sınıf ortamında çekilen program, AÇEV okuma-yazma öğretmeni Tuğyan Küçüklerli ile 10 kişilik bir 'kursiyer' grubuyla yapılan derslerden oluşuyor. Temel okuma-yazma ve aritmetik becerileri ekrana yansıtılıyor. Aynı zamanda gazete okuma, dinleme ve anlama becerileri de modelleniyor. Ders sırasında ekrandan izleyicilere seslenilip eğitim programını takip etmeleri, yazılanları okumaları ve verilenleri yazmaları isteniyor.

Programın izleyicileri, okuma-yazma becerilerini geliştirmek için konunun en temeli olan harflerin okunuşlarını ve yazılışlarını öğrenmekle başlayarak, heceler, kelimeler ve cümleler oluşturacak bir okuma yolculuğuna çıkıyorlar. Ayrıca, rakamları tanımak, gündelik yaşamın içerisinde gereken en temel matematik becerileri (paraları tanımak, saatleri okuma, fiyat etiketlerini okuyabilmek, basit toplama ve çıkarma hesaplarını yapabilmek) edinmek için çalışmalar yapıyorlar.

Kullanılan okuma-yazma, matematik yöntem ve alıştırmalarının temelini AÇEV'in 1995'ten günümüze Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ile işbirliğiyle uyguladığı İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı (İYOP) oluşturuyor.

Her gün yayınlanacak 'Hayat Okuyunca Güzel' programının, ZTV Bilgi'nin TURKSAT 3A 11957 Mhz frekansından yapılan yayını ile tüm Türkiye'ye ulaşması hedefleniyor.