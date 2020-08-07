Okulların açılmasına az bir zaman kaldı! Peki bu süreçte aileler nelere dikkat etmeli?

Söz konusu canımız ve çocuklarımızın canı olunca, duygular da coşkulanıyor ve bocalamalarımız, belirsizlikler kaygıya dönüşüveriyor. Ayrıca olasılık üretmek ve uyum sağlamakta üstüne hiçbir şey tanımayacağımız beyinlerimize yapılacak kötülüklerden biri de; iki seçenek arasından birini seçmeye zorlamak… O halde soruyu doğru yerden soralım ki tıkanmayalım… “Okul açıldığında çocuğum nasıl davranacak, ne hissedecek, kendisini nasıl koruyacak?”

Kurallara uyarak örnek olun

Anne baba olarak üzerinize düşenleri sorgularken önce şunu sormanızı tavsiye ederim; ‘Bugün çocuğumla evden dışarı çıktığımızda, koronavirüsten korunmak için hangi önlemleri uzmanların aktardığı gibi uyguluyor ve çocuğuma da uygulaması için destek veriyorum?’ Eğer cevabınız sizi tatmin etmiyor ise, hemen buradan başlamalısınız. Son aylarda çocuğunuzu tüm tehlikelere karşı korumak için kucaklayıp evinizin güvenli alanına aldığınız ve her yönüyle desteklediğiniz günler çok da eskide kalmadı, en çok size güveniyor ve sizi örnek alacak. Kurallara uygun davranarak örnek olun.

Gerçekçi yönlendirmeler yapın

Ortak kullanıma açık lavaboları kullanırken her yeri olağanüstü pismiş ve sağlıksızmış gibi lanse etmekten uzak durun. Genellikle çocuklar böyle yerlerde tuvalete girdiklerinde, ellerini yıkadıklarında temizlenmiş değil kirlenmiş hissediyorlar. Bu da tehlikede hissetmelerine neden oluyor. Daha çok ortak kullanıma açık olduğu için biraz daha dikkatli kullanılması gerektiği yönünde, gerçekçi yönlendirme yapın. Su ve sabunun temizleyici gücüne odaklanın, odaklayın.

Bağımsız olarak sokakta, parkta, bahçede oynarken gözlemleyin. Şimdiye dek öğrettiğiniz kuralları kendi başınayken nasıl uyguladığına bakın. Hangilerini tam olarak uygulamıyor ise sadece o kuralların uygulanması konusunda konuşun.

Uyarılarınız ve öğretimleriniz sırasında nasihat etmekten uzak durun. Önlemleri uygulamanın kolay ve zor yanlarını birlikte değerlendirin.

Maskeyi çocuğunuzun kolay ulaşabileceği bir yere koyun

Gün içinde maskesini değiştirmesi gerekecek. Çantasına kolay ulaşabileceği biçimde birkaç yedek maske koyun. Birlikte ders programını inceleyerek hangi derse girerken maskesini değiştireceğini konuşun. İhtiyaç duyarsanız ilgili dersin kitabı/defterinin içine de maskeyi koyabilirsiniz. Böylece kitabı açtığında maskesini görecek ve doğru zamanda maskesini değiştirmiş olacaktır.

Cep, bel askısı, küçük bir omuz çantasında taşıyabileceği gibi dezenfektan, kolonya, ıslak mendil verin. Okula gitmeden kontrol etmesini isteyin ve eksik olanları kendisinin tamamlamasına destek olun. Sahiplenirse, kullanması gereken zamanda aklına gelebilir. Çantasına siz koyarsanız aklına gelme ihtimali daha düşük olur…

Önlemlerin uygulanılmasıyla ilgili hislerini paylaşın

Pandemi sürecinde okula gitme fikrinin verdiği hisler ile ilgili, okuldaki günlük akış içinde kendisini nasıl hissettiği ile ilgili, arkadaşlarının ve öğretmenlerinin önlemleri uygulama biçimleri ile ilgili hislerini mutlaka paylaşın. Duygularını paylaşırken mümkün olduğu kadar müdahale etmeyin, yorum yapmayın ve kendisini anlatmasına olanak sağlayın. Dilediği zaman sizinle konuşabilmesi için alan açın. Arkadaşlarını önlemleri uygulamaları konusunda uyarmak isteyebilir, nezaket içinde kendini ifade edebileceğini hatırlatın.

Duygularımız coşkulu iken bir şeye dikkat etmemiz çok mümkün değildir. Uyumlu davranış, anlatılanı dinleme, kavrama, uygulama için dikkatli olmaya ihtiyacımız vardır. Çocuğunuzun duygularını görmezden gelmeyin, bastırmayın. Duygusu ile hareket ettiğinde yargılamayın, eleştirmeyin. Anlamaya ve desteklemeye çalışın. Duygularının çok coşkulu olduğunu, dikkat edemediğini gözlemliyorsanız destek alın.

Bu eğitim öğretim yılında akademik başarıdan öte dingin ve uyumlu olma yönünde hedefler belirleyin. Çocuklarınızın duygusal gelişimleri, davranış gelişimleri yolunda gitmez ise akademik başarıları da gölgelenecektir.

Okul ortamıyla ilgili hayal kurabilirsiniz

Okul açılmadan önce, okul ortamına dair hayal kurma, canlandırma oyunları oynayabilirsiniz. Oyunların içine ‘Maskemin ardından, yüzümü görmeden duygumu nasıl anlarsın?’ , ‘Yere düşen kalemini alınca ne yaparsın?’ , ‘Maskenin ardında çok sıkılırsan ne yaparsın?’ gibi temalar yerleştirin.

Okul ile iş birliği yapın. Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı önlemlerin yanı sıra okulların bireysel çözümlerini de öğrenin. Dezenfeksiyon yöntemlerini, lavabolardaki sabun, kolonya kullanımını, maske çöplerinin nerede bulunduğunu sorun.

Öğretmenler ile iletişim önemli

Öğretmenler ile iletişimde kalın. Çocuğunuzun davranışlarını ve duygularını birlikte takip edin. Ani değişim ile karşılaşırsanız vakit kaybetmeden destek alın. Öğretmenler siz anne babalardan sonra en önemli referanslardır. Çocuklar öğretmenlerini de belirleyici olarak kabul eder. Öğretmenlerin normlarını kabul etmeye yatkındırlar. Öğretmenin de duruma dair duygularını, çözüm önerilerini, uygulama sürecinde uyarılarını öğrenin ve iş birliği yapın.

Daha önce hiç bilmediğimiz bir süreç ile karşı karşıyayız. Covid-19’a karşı ne bedensel ne de psikolojik olarak bağışıklılığımız yok. En başından beri vurguladığımız gibi; birlikte başaracağız… Dayanışma içinde kalın…