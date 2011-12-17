Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul Büyükşehir Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Kadir Topbaş arasında “Okullar Hayat Olsun Projesi” protokolü imzalandı. Bakan Dinçer, Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'ndaki protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, iki büyük paydaşın bilgi, birikim ve kaynaklarıyla bir hayali daha hayata geçirdiklerini söyledi.

Dinçer, okul bahçelerini fiziki yapılarına uygun projelere göre, yeniden düzenlenerek, peyzaj ve tasarımlarının yapılacağını, ağaçlandırılacağını ve çevrenin yararlanabileceği alanlar haline getirileceğini ifade etti.

Okul bahçelerinin ağaçlandırılması için gerekli olan fidanların Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından temin edileceğini belirten Dinçer, bakanlığın aynı zamanda bu alanların 3 yıl süreyle bakım hizmetlerini de gerçekleştireceğini kaydetti.

Dinçer, günümüzde birçok yerleşim merkezinde okul binalarına ait spor salonları, kütüphaneler, okul bahçelerinin çoğu zaman o mahalledeki tek ortak kullanım alanı olduğuna dikkati çekerek, “Özellikle büyük şehirlerde okul binaları ve bahçeler halkın nefes alabileceği yegane alanlardır. Dolayısıyla bu bahçelerin ağaçlandırılması, oyun ve spor gibi aktiviteler için fiziki alanların niteliklerinin geliştirilmesinin okullarımızı bir yaşam alanı haline getirmekteki rolü çok büyük olacaktır. Paydaşlarımızla birlikte okullarımızı daha verimli ve etkili bir şekilde kullanarak, toplumla bütünleşen öğrenme merkezlerine dönüştürmek için tüm belediyelerimizden sivil toplum kuruluşlardan ve üniversitelerimizden katkı ve öneriler bekliyoruz” diye konuştu.



TBB yeterli insan kaynağı ve bütçeyi sağlayacak



Proje kapsamında TBB'nin yeterli insan kaynağı ve bütçeyi sağlayacağını vurgulayan Dinçer, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin de projenin etkili biçimde uygulanmasından sorumlu olacaklarını belirtti.

Dinçer, dünyanın birçok yerinde okullardan, okul dışı saatlerde de yararlanılmasına dönük eğilimlerin arttığına işaret ederek, bunda kamu kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanılmasının yanında yaşanan büyük değişim ve dönüşümlerin zorunlu kıldığı hayat boyu öğrenme yaklaşımının da büyük payının bulunduğunu söyledi.

A.A