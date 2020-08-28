Okullar açılmadan çocuğunuzun bağışıklık sistemini güçlendirin
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Okullarda yüz yüze eğitimin başlama tarihi 21 Eylül olarak belirlendi. Anne-Çocuk Diyetisyeni Dilan Dalgıç Görücü; pandemi döneminde doğru maske kullanımı, sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına ek olarak bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için beslenmenin de çok önemli olduğuna dikkat çekti ve çocukların bağışıklığını kuvvetlendiren tavsiyeler sundu.
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