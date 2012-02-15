Okulda Diyabet Programı ve hedefleri

2010’da başlatılan "Okulda Diyabet Programı" diyabetli çocukların yaşam kalitesini yükseltme konusunda iki yılda attığı önemli ve somut adımlarla milyonlarca çocuğun hayatına dokundu. Düzenlenen eğitimler sayesinde öğretmen ve veliler diyabet olduklarından şüphelendikleri çocukları tedaviye yönlendirirken, çocuklarda şişmanlık ve sağlıklı beslenme konusunda güçlü bir farkındalık oluşturuldu.

Türkiye’de bir ilk olan ve 2010’da başlatılan “Okulda Diyabet Programı”, çocuklarda diyabet, şişmanlık ve sağlıklı beslenme ile ilgili öğretmenlerde ve öğrencilerde farkındalık yaratma konusunda iki yılda önemli ve somut mesafeler kat etti. Proje başlarken belirlenen hedefler, beklenenden kısa sürede başarıyla hayata geçirildi.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Diyabet Kontrolü Programı (DİAPTÜRK) kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği tarafından yürütülen “Okulda Diyabet Programı”nın hedefi, Türkiye’de 750 bin öğretmen ve 17 milyon öğrenciye ulaşarak çocuklarda diyabet belirtileri ve şişmanlık konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

Okulda Diyabet Programı ile ulaşılan sonuçlar

“Okulda Diyabet Programı” kapsamında iki yılda 25 bine yakın okulda eğitimler gerçekleştirildi. Bu eğitimlere 7,5 milyondan fazla öğrenci, 500 binin üzerinde öğretmen ve 600 bine yakın veli katıldı.

• Çocuklarda da diyabet olabileceği mesajı öğretmenlere, topluma ve öğrencilere güçlü bir şekilde ulaştırılmıştır. Böylece diyabetin yalnızca erişkinlerde görüldüğü inancının değiştirilmesi konusunda önemli bir adım atılmıştır.



• Çocuklardaki diyabet bulguları tanıtılmıştır.



• Diyabetli çocukların okullarda yaşadıkları sorunlara Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler ve okul yetkililerinin dikkati çekilmiştir.



• Şişmanlık ve sağlıklı beslenme konusunda çocuk endokrinologların mesajları öğretmen ve öğrencilere iletilmiştir.



• Diyabet ve şişmanlık konularında öğretmen ve öğrencilere yönelik kalıcı bir eğitim kaynağı oluşturulmuştur.



• Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı ile güçlü bir iş birliği ve etkileşim temeli yaratılmıştır.



• Çocuklardaki diyabet ve şişmanlık konularının “Çocuk Endokrin ve Diyabet Derneği”nin her yönüyle sahiplendiği kamuoyuna ve ilgililere gösterilmiştir.



• “Her okula bir hemşire” gibi okul sağlığı ile ilgili temel ihtiyaçlar güçlü bir şekilde kamuoyuna duyurulmuştur.

“Gelecek nesil tehlike altında”

Okulda geçen sürenin diyabetli çocuklar için güvenli olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Hülya Günöz, “Gelecek neslimiz tehlike altında. 2 milyon çocuk obezite ile karşı karşıya, her 4 çocuktan biri şişman ya da tartı fazlalığından muzdarip. Şişmanlığın ve getireceği sorunların önlenmesi gerekiyor” dedi.

Türkiye Diyabet ve Obezite Program Koordinatörü Doç. Dr. Serdar Güler ise diyabetle ilgili sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yaptı: “Türkiye’de erişkin grupta 6.5 milyon kişi şeker hastası, 14 milyon kişi ise risk altında. Bizim işimizde önlemek önemli. Tip 1 diyabette önlemek çok mümkün değil, ama Tip 2’yi önleyebiliriz. Sağlıklı beslenmeye dikkat etmek ve spor yapmak şart.”

MEB, kantinlerdeki sağlığa zararlı ürünlerin satışını yasakladı

“Okulda Diyabet Programı”nın çalışmalarını güçlendiren bir diğer önemli hamle ise MEB’den geldi. Sağlık Bakanlığı’nın da girişimiyle MEB bir genelge yayınladı ve eğitim kurumlarının yemekhane ve kantinlerinde enerji yoğunluğu yüksek, besin değeri düşük olan enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler ve kolalı içecekleri ile kızartma ve cipslerin satışlarını yasakladı. Bunların yerine süt, ayran, yoğurt, taze sıkılmış meyve suyu ve meyve satışlarının başlanmasına karar verildi.

Proje kapsamında Türkiye’de 81 ildeki yaklaşık 60 bin okulda ‘Çocuklarda Diyabet’, ‘Çocuklarda Şişmanlık ve Sağlıklı Beslenme’ gibi derslerin müfredata girmesi üzerine çalışmalar gerçekleştiriliyor.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nün okullarda etkinlik yapılan günler arasına girmesi ve üniversiteye giriş gibi merkezi sınavlarda diyabetli çocuklara yönelik koruyucu önlemler alınması üzerine çalışmalar devam ediyor. ‘Beslenme Dostu Okul Sertifikasyonu’ ve ‘Diyabetli Çocuklara Burs Programı’ projeleri de Okulda Diyabet Programı çerçevesinde önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek.

“Okulda Diyabet Programı” eğitim platformuna ve eğitim filmlerine www.okuldadiyabet.org/egitimPlatformu adresinden ulaşılabilirsiniz.