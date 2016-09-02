Okula uyum sürecini önemseyin

Okul öncesi, ilkokul veya ara sınıfa yeni başlangıç yapan çocukların heyecanlı, kaygılı ve karışık duygular yaşadığını belirten Güneş, ailelere bu konuda önemli görevler düştüğünü söyledi. Ailelerin daha esnek davrandığı yaz tatili döneminde, çocukların yatma saati, bilgisayar kullanımları ve yemek düzenlerinin değişkenlik gösterdiğini kaydeden Psikolog Bahar Güneş, ebeveynlerin çocuklarının bu süreci daha rahat üstlenmelerini sağlayacak düzenlemeler yapmaları gerektiğinin altını çizdi.
Psikolog Bahar Güneş, okullar açılmadan önce yapılması gerekenleri de sıraladı:
Çocukların okula alışmaları ve motivasyonlarını artırmaları için okul alışverişinin çocukla birlikte yapılması gerektiğini de dile getiren Psikolog Bahar Güneş, alınan kitaplar ve defterlerin birlikte kaplanmasını ve çalışma alanına birlikte yerleştirilmesini de önerdi. Çocukların anne-babalarını rol model olarak benimsedikleri bilgisini veren Güneş, ebeveynlerin öğrenmenin değerini vurgulayarak, kitap okuma alışkanlığı da sergilemelerinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
DHA