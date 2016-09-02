Okula uyum sürecini önemseyin

Okul öncesi, ilkokul veya ara sınıfa yeni başlangıç yapan çocukların heyecanlı, kaygılı ve karışık duygular yaşadığını belirten Güneş, ailelere bu konuda önemli görevler düştüğünü söyledi. Ailelerin daha esnek davrandığı yaz tatili döneminde, çocukların yatma saati, bilgisayar kullanımları ve yemek düzenlerinin değişkenlik gösterdiğini kaydeden Psikolog Bahar Güneş, ebeveynlerin çocuklarının bu süreci daha rahat üstlenmelerini sağlayacak düzenlemeler yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

OKULLAR AÇILMADAN ÖNCE NELER YAPILMALI?

Psikolog Bahar Güneş, okullar açılmadan önce yapılması gerekenleri de sıraladı:

Yazlıktan dönecek olanlar dönüşü son güne bırakmamalıdır.

En az bir hafta önceden ev düzenine geçilmelidir. Yatma ve kalkma saatleri, teknoloji ve televizyon kullanımı, yemek zamanları düzenlenmelidir.

Çocuk ilk kez okula gidecekse okul önceden çocuğa gösterilmeli, mümkünse okul binası, derslikler, tuvaletler hakkında bilgi edinmesi sağlanmalıdır.

Öğretmeninin okulun kurallarını anlatacağı, merak ettiklerini ve öğrenmek istediklerini öğretmenine sorabileceği açıklanmalıdır.

Gece yatmadan önce ’okula başlayan çocuk’ hikayeleri anlatılabilir ve bu durumla nasıl başa çıktığı, yeni arkadaşlarla nasıl tanıştığıyla ilgili bilgiler hikaye ve kitaplar aracılığıyla aktarılabilir.

OKUL ALIŞVERİŞİNİ BİRLİKTE YAPIN

Çocukların okula alışmaları ve motivasyonlarını artırmaları için okul alışverişinin çocukla birlikte yapılması gerektiğini de dile getiren Psikolog Bahar Güneş, alınan kitaplar ve defterlerin birlikte kaplanmasını ve çalışma alanına birlikte yerleştirilmesini de önerdi. Çocukların anne-babalarını rol model olarak benimsedikleri bilgisini veren Güneş, ebeveynlerin öğrenmenin değerini vurgulayarak, kitap okuma alışkanlığı da sergilemelerinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

DHA