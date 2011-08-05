Okula Erken Yaşta Başlamak
Eğitime erken başlayan çocuklar neleri daha iyi yapıyor?
Hürriyet Gazetesi Eğitim Servis Şefi Nuran Çakmakçı, yaşamın temelinin 0-6 yaş arasında atıldığını ve beyin gelişiminin büyük bölümünün de bu dönemde tamamlandığını vurgulayarak eğitime erken başlayan çocukların uzmanlar açısından sağladığı avantajları sıraladı.
Uzmanlara göre özellikle zihinsel gelişimin yüzde 70’i 0-6 yaş döneminde tamamlanır. Bu dönemde çocuklar daha çabuk öğrenir. Okul öncesi eğitime erken başlayan çocuklar şunları daha iyi yapabilir:
- Kurallara uymayı öğrenir.
- Akranlarıyla iletişim kurabilir.
- Başkalarıyla işbirliği içinde çalışabilir.
- Tepkilerini ağlayarak, zıplayarak değil uygun yöntemlerle ifade edebilir.
- Kendi temizliğini yapabilir ve çevresini temiz tutabilir.
- Kendine ait araçları kullanabilir ve onların sorumluluğunu alabilir.
- Grup çalışmalarında sorumluluk alabilir.
- Oyun kurallarında mızıkçılık yapmaz, uyum sağlar.
- Büyüklerine karşı saygılı olmayı öğrenir.
- Verilen görevleri yerine getirme gayreti ve beceri düzeyi sergiler.
- Ana dilini daha iyi öğrenebilir.
- Konuşması ve kelime hazinesi gelişir.
- İlköğretimde daha başarılı olur.
- Kendine daha çok güvenir, motivasyonu artar, kendini daha başarılı gördüğü için daha çok çalışır.
- Kendi haklarına sahip çıkmaz, arkadaşlarının haklarını öğrenir.
- Duygusal olarak kendini daha iyi tanır.