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Okula Erken Yaşta Başlamak

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Okula Erken Yaşta Başlamak

Eğitime erken başlayan çocuklar neleri daha iyi yapıyor?

Hürriyet Gazetesi Eğitim Servis Şefi Nuran Çakmakçı, yaşamın temelinin 0-6 yaş arasında atıldığını ve beyin gelişiminin büyük bölümünün de bu dönemde tamamlandığını vurgulayarak eğitime erken başlayan çocukların uzmanlar açısından sağladığı avantajları sıraladı.

Uzmanlara göre özellikle zihinsel gelişimin yüzde 70’i 0-6 yaş döneminde tamamlanır. Bu dönemde çocuklar daha çabuk öğrenir. Okul öncesi eğitime erken başlayan çocuklar şunları daha iyi yapabilir:

- Kurallara uymayı öğrenir.

- Akranlarıyla iletişim kurabilir.

- Başkalarıyla işbirliği içinde çalışabilir.

- Tepkilerini ağlayarak, zıplayarak değil uygun yöntemlerle ifade edebilir.

- Kendi temizliğini yapabilir ve çevresini temiz tutabilir.

- Kendine ait araçları kullanabilir ve onların sorumluluğunu alabilir.

- Grup çalışmalarında sorumluluk alabilir.

- Oyun kurallarında mızıkçılık yapmaz, uyum sağlar.

- Büyüklerine karşı saygılı olmayı öğrenir.

- Verilen görevleri yerine getirme gayreti ve beceri düzeyi sergiler.

- Ana dilini daha iyi öğrenebilir.

- Konuşması ve kelime hazinesi gelişir.

- İlköğretimde daha başarılı olur.

- Kendine daha çok güvenir, motivasyonu artar, kendini daha başarılı gördüğü için daha çok çalışır.

- Kendi haklarına sahip çıkmaz, arkadaşlarının haklarını öğrenir.

- Duygusal olarak kendini daha iyi tanır.

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