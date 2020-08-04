Okula dönmeden önce çocukları sağlıklı tutmanın 3 yolu

Doktor kontrollerini aksatmayın

Doktor ziyaretleri, çocuğunuzun boy ve kilo kontrolü kadar gelişimini takip etmek, endişe duyulan konularla ilgili bilgi almak ve planlı aşılarını yaptırmak için oldukça önemli. Uzmanlar, aşı ile önlenebilir hastalıklar için aşıların zamanında yapılmasının çok önemli olduğunu vurguluyor.

Uyku düzenine dikkat edin

Uyku düzeni çocukların gelişimi için büyük önem taşıyor. Düzenli uykunun sağlığa olduğu kadar okul performansına da olumlu etkileri var. Oluşturulan düzene hafta sonunda bile bağlı kalmak, çocukların gelişen yeni gerçekliği daha iyi yönetmelerine yardımcı olur. Ayrıca, ailenizin günlük programını, çocuğunuzun banyo saatini, dişlerini fırçalaması ve yatağa girmesi gerektiğini belirterek planlamanız ve bunu da paylaşmanız işinizi de kolaylaştıracaktır. Eğer çocuğunuz henüz okuma ve yazmayı öğrenmediyse de bu rutini ona resimlerle anlatabilirsiniz.

Çocuğunuz uyku vaktinde yatağına gitmek istemezse, akşamları boyama çalışmaları veya okuma gibi sakinleştirici aktiviteler deneyebilirsiniz. Ayrıca ışığı azaltabilir, yavaş ve yumuşak bir müzik de dinletebilirsiniz.

Çocuğunuz karanlıktan korkuyorsa, bir gece ışığını açın ve ona tüm evi kontrol ettiğinizi ifade edin. Çocuğunuz sabahları uyanmakta zorlanıyorsa, yumuşak bir müzikle alarm kurmayı veya hafif bir şekilde gıdıklayarak uyandırmayı deneyebilirsiniz.

Aktivitelere zaman ayırın

Mümkün olduğu kadar aktif olmayı deneyin. Uzmanlar, araştırmalara göre çocuklarda fiziksel aktivitenin oldukça faydalı olduğunu belirtiyor. Çocuğunuz dışarıda vakit geçirmekten hoşlanmıyorsa, kitap okuma, oyun oynama gibi evde yapılabilecek aktiviteleri de deneyebilirsiniz.