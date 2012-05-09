Okula başlama yaşı açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı, 2012–2013 eğitim ve öğretim yılı için 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 66 ayını tamamlayan tüm çocukların okul kayıt işlemlerinin e-okul sistemi üzerinden merkezi olarak yapılmasını, 60-66 ay arasındaki çocukların ise velisinin yazılı isteği ile gelişim yönünden hazır olduğu anlaşılanların ilkokula devamlarının sağlanmasını kararlaştırdı. Milli Eğitimi Bakanlığı 4+4+4 düzenlemesiyle ilgili genelgeyi yayınladı.

Genelgede ilkokullar ve ortaokullara ‘ilköğretim’, liselere ise ‘ortaöğretim’ denilmesine devam edileceği belirtilirken, okul öncesi eğitim için 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 37–66 ay arasındaki çocukların anaokulunda veya uygulama sınıflarında, 48–66 ay arasındaki çocukların ise ana sınıflarında eğitim almalarının sağlanacağını bildirdi.

Bakanlık ayrıca, 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında ilköğretim 4. sınıfta okuyan ve bir üst sınıfa geçen öğrencilerin 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında ortaokul 5. sınıfa kayıtlarının e-okul sistemi üzerinden yapılacağını, ancak 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında eğitim öğretime başlamış olan imam hatip ortaokullarına devam etmek isteyen 5. sınıf öğrencilerinin kayıtlarının bu okullara yapılacağını bildirdi.

A.A

OKULA ERKEN YAŞTA BAŞLAMAK