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Okula Başlama Yaşı

Hürriyet Haber
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Çocuğun erken yaşta okumaya başlaması ile birlikte akıllara iki soru takılır.

Bir çocuğun çok erken yaşta okumaya başlaması ile birlikte akıllara iki soru takılır. Bunlar neler mi?

Birincisi: Bu durumdaki bir çocuk erken yaşta ilkokula gönderilebilir mi? Çocuk zihinsel olarak buna hazır olabilir ama 4 yaşındaki bir çocuğun kas gelişimi ile 6 yaşındaki bir çocuğun kas gelişimi oldukça farklıdır. Bu durumda erken okula başlayan bir çocuk kalem tutmakta, düzgün yazı yazmakta ve resim yapmakta zorlanabilir.

Aynı zamanda duygusal ve sosyal gelişimleri de birbirlerinden farklılıklar gösterecektir. Örneğin, 6 yaşındaki bir çocuk için arkadaşlık ilişkileri çok önemli iken 4 yaşındaki çocuk bu tür ilişkilerin nasıl kurulacağını bilmediğinden daha bireysel davranmaktadır.

İkinci soru ise şu: Vaktinde okula gitmesi ne gibi sakıncalar doğurur? Her şeyden önce okumayı bilerek okula başlayan çocuk, yaşıtlarından daha ileri düzeyde olduğu için ders programının çok önünde oluyor.

Bu nedenle çocuk ya çok sıkılıyor, derslere ve ödevlere karşı ilgisiz oluyor ya da yaşıtlarından daha ileri olduğu için bir krallık dönemi yaşıyor. Genellikle çocuklar sıkıldıkları için, etraflarındaki kişileri rahatsız ediyorlar. O nedenle, öğretmenleri tarafından “Yaramaz ve tembel çocuk”olarak nitelendiriliyorlar.

Aynı zamanda çocuk derslere karşı ilgisiz olduğu için çok erken yaşta edinilmesi gereken ders çalışma alışkanlığını da kazanamıyor.

Böylesi koşullarda aile ve öğretmen mutlaka bir işbirliği içerisine girmelidir. Çocuğun okumayı bilmesinden dolayı müfredatın ilerisinde olduğu öğretmenine açıklanarak, farklı yönlendirilmesi konuşulmalıdır.

Bu noktada anneye de çok fazla görev düşüyor. Çocuğun ödev yapma alışkanlığını kazanabilmesi için onunla birebir ilgilenmek gerekebilir. Okumayı bilmesinden dolayı, büyük bir olasılıkla “ben bunu biliyorum yapmak istemiyorum” şeklinde tepkilerde bulunacaktır.

Ona uygun bir biçimde bu ödevi yapması gerektiğini açıklamak yine anneye düşmektedir. Aksi taktirde üst sınıflarda çocuk büyük zorluklar yaşayabilir.

Sonuç olarak, anne ve babalar erken okuma ile ilgili olarak çocuklarına karşı dikkatli olmalıdır. Yoksa ileride duygusal açıdan bazı problemlerle karşılaşabilirler. Bu nedenle, okumaya meyilli olan çocuklarla ilgili olarak bir uzmana danışmakta büyük yarar vardır.

Etiketler: eğitim , okul , yaş , öğrenci

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