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Okul Sıraları Bakugan ile Şenleniyor

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Okul Sıraları Bakugan ile Şenleniyor

Çocuğunuz için alışveriş yaparken Bakuganı unutmayın.

Çocukların her bir macerasını heyecanla takip ettiği Bakugan’ın 3. sezonunda yine heyecan tırmanıyor.

Okullar açılmadan önce henüz kırtasiye alışverişi listenizi yapmadıysanız, Bakugan çanta ve kırtasiye ürünlerine Toyzzshop kampanyası ile daha avantajlı ve keyifli olarak sahip olabilirsiniz!

Çocuklar için bu nefes kesici serüvene şimdi Toyzzshop’lar da dahil oluyor. “BAKUGAN TOYZZSHOP” kampanyası dahilinde 75’in üzerinde Toyzzshop’da geçerli olacak olan kampanya ile Bakugan karakterli hediyelerinden biri sizin çocuğunuzun da olabilir.

Eylül ayı boyunca sürecek olan kampanyada çocuğunuzun okul alışverişlerini yaparken bir yandan da ayağından çıkarmak istemeyeceği Bakugan çorap hediyeleri ile çocuğunuz havalara uçacak hatta Bakugan oyuncaklarını kapsayan indirim çekleri ile keyfine doyum olmayacak.

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