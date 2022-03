Okul seçiminin önemi

Çocuğuna uygun bir okul seçmek, her ailenin derdidir. Okulun sahip olduğu olanaklardan öğretmenlerin nasıl olduğuna kadar birçok soru akılları karıştırır. Florya Koleji Genel Müdürü Cevat Aksoy, okul seçiminde ailelere yardımcı olacak ipuçları veriyor.

Okul seçiminde nelere dikkat etmek gerek?

Velilerin okul seçimi yaparken sormaları gereken soru “Çocuğumun ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak okul hangisidir?” olmalıdır. Çünkü önemli olan çocuğun önceliklerini ve ilgilerini tanımak ve ne tarz bir okulda mutlu ve başarılı olacağını belirlemektir. Örneğin; spor alanında ilgisi olan bir çocuğun bu alanda aktif, öğrencinin sportif faaliyetlerde bulunmasını önemseyen bir okula yönlendirilmesi uygunken, dil becerisi yüksek bir çocuğun yabancı dil eğitimine ağırlık veren bir okula yönlendirilmesi daha doğru olacaktır. Kısacası seçilecek olan okulun benimsediği eğitim sistemi ve vizyonu önemli bir kriter olmalıdır. Biz çocuğun bireysel farklılıklarını gözetmeyi önemsiyoruz. Bu amaçla, rehberlik ve danışma birimi ve sınıf öğretmenleri iş birliği ile öncelikle çocuğu yakından tanıma, ilgi ve yeteneklerini keşfetme ve bu doğrultuda öğrenci yönlendirme çalışmaları yapıyoruz.

Okul seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli diğer unsurlar ise okulun fiziki şartlarının yeterliliği, eve yakınlığı, beslenme ve temizlik standartlarına uygunluğu, eğitim kadrosunun yeterliliği, gerekli eğitim materyallerinin bulundurulması ve güvenlik koşullarının kalitesidir. Örneğin; sınıf büyüklüğü ve mevcudu, okulun diğer alanlarına ulaşım kolaylığı ve sosyal, sportif faaliyetlere ayrılan alanların yeterliliği fiziki şartlar konusunda göz önünde bulundurulması gereken konulardır. Eğitim kadrosunun yeterliliği ise öğretmenlerin üniversite mezunu olması, pedagojik formasyon almış olmaları ve stajyerliğinin kalkmış olmasını ifade eder.

Otoriteyi nasıl tanımlıyorsunuz, çocuklarla ilişkileriniz nasıl?

Öğretmenlikte otorite bilgi ve tecrübe birikiminin toplamıdır. Dersinizle ilgili olsun olmasın, öğrencinin soracağı her soruya onu tatmin edecek cevaplar vermelisiniz. Bunun için güncel olayları takip etmeli, konunuzla ilgili kendinizi geliştirmeli, araştırma yapmalı ve bol bol kitap okumalısınız. Planlı hareket ederek, sorumluluklarınızı yerine getirerek, öğrencilerinize karşı adil olarak örnek kişi modelini öğrencilerinize sunmalısınız.

Öğrencilerin saygısını ancak böyle kazanırsınız, bu durumda otorite kurmanız kolaylaşır. Öğrenci ile çatışmaya girmezsiniz. Özellikle genç öğretmen arkadaşlarımın bu durumlara dikkat etmelerini rica ederim. Öğrenciden size saygı duymasını isteyemezsiniz, davranışlarınızla bu durumu siz yaratırsınız. Öğrenci ile öğretmen arkadaş olamaz, arada daima belirli bir mesafe olmalıdır. Öğrenciniz size geldiğinde sorununun çözüleceğini bilmeli, size güvenmelidir.

Annelik/babalık ve öğretmenlik rolleriniz birbirlerini nasıl etkiliyor?

Her öğrenciyi evladım gibi gördüm. Babalık rolümü öne çıkararak öğrencilerimi eğitim ve öğretim hayatlarında ileri safhalara getirmeye çalıştım. Babalık duygusunu öne çıkarmayan öğretmenin öğretimde başarılı olabileceğini, ancak eğitimde başarılı olamayacağını düşünüyorum. Babalık duygusuyla öğrencilerini yetiştiren öğretmen, öğrencilerinin aklında olumlu izler bırakarak her zaman saygıyla anılır. Evdeki babalık rolüm sevgi ve saygıyla başlıyor. Bununla beraber öğretmenlik rolümden de izler taşıyorum. Öğretmen arkadaşlarım da okulda beni her zaman bir baba gibi gördüklerini ve bu hislerle güven duygusu içinde olduklarını belirtirler.

Okul, aile ve çocuk üçgeninde, ailenin eksik kaldığı durumlarda nasıl bir önlem alıyorsunuz?

Çocuğun eğitiminde, anne-baba çok önemli yer kaplar. Annenin ve babanın sıcaklığını hisseden çocuk her zaman mutlu ve başarılı olur. Buna karşın ebeveynlerden birinin eksikliği durumunda, okulda sınıf öğretmeni, danışman öğretmen, yönetici ve rehber öğretmen arkadaşlarım bu eksikliği mümkün olduğunca telafi etmeye çalışmaktadırlar.

Okul ve aile işbirliği çocuk eğitiminde çok önemli bir yer kaplamaktadır. Anne- baba ve öğretmenin yaklaşımı kendi içinde tutarlı olmalıdır. Bu işbirliği ile hareket ederek alınan kararlar ve uygulamalar eğitimde kolay ve hızlı yol almayı sağlar. Evde çocuğa öğretmeni eleştiren anne-baba, okulda anne-babayı eleştiren öğretmen olduğu durumlarda çocuğun yaşadığı çelişki güvenini azaltır. Ailesine ve öğretmenine güven sorunu yaşayan çocuğun dış dünyaya olan inancı da azalır.

Okulla ilgili öğrencilerinizin anne-babalarına neler önerirsiniz?

Sevgili velilerim, öncelikle sizlerin de bir zamanlar çocuk olduğunuzu unutmayın ve çocuğunuza destek verirken onun bakış açısını yakalamaya çalışın. Çünkü çocuklarımız her ne kadar bizlerden izler taşıyor olsalar da farklı duygu, düşünce ve isteklere sahiplerdir. Birey olma yolcuğunda onlara şekil vermekten öte yön vermeyi amaç edinmeliyiz.

Çocuğunuz ile yakından ilgilenin. Veli görüşmelerine, çocuklarınızın gösterilerine katılın. Çocuklarınız özel anlarını sizinle paylaştıkça mutlu olurlar. Okul ile iletişiminizi sürdürmeye özen gösterin.

“Mesleğimi seviyorum çünkü…” cümlesini nasıl devam ettirirsiniz?

Bu meslek beni manevi olarak zenginleştiriyor. Her gün hatırımı soran, bana değer veren kişilerle karşılaşıyorum. Yaşamımda olumlu ve güvene dayalı ilişkiler kurmayı ilke edindiğimden öğrencilerim, öğretmenlerim ve dostlarımla beraber çok keyifli bir meslek hayatı yaşadım ve yaşamaya devam ediyorum.