Okul seçimini kolaylaştırmanın 7 püf noktası

Her ebeveyn sağlıklı ve mutlu çocuklar, bireyler yetiştirmek ister. Aile içindeki eğitimi destekleyen en önemli unsur ise okuldur. Bu nedenle anaokulundan itibaren okul seçimi çok önemlidir. En iyisine karar vermek için çok yönlü inceleme yapmak gerekir.

1- ÇOK YÖNLÜ OKUL YAŞAMI!

Z Kuşağı için okul seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken pek çok kriter vardır. Okul yaşamının çok yönlü olması, bunların başında gelir. Öğrencinin kendini geliştirmesi için oluşturulan fırsatların çokluğu önemlidir. Eğitimde odaklanma, akıl yürütme ve karar verme konularının üzerine düşülmelidir. Ayrıca çocuğun sağlıklı gelişimi için işitsel beceriler, görsel beceriler, psiko-motor beceriler ve sosyal-duygusal becerilerin geliştirilmesine önem veriliyor olmalıdır. Bunların yanında fiziksel gelişimde öğrencilerin bireysel gelişimine uygun beslenme ve spor programları uygulanmalıdır.

2- BİLGİ ÇAĞINDA TEKNOLOJİ ÖNEMLİ!

Çocuklar artık teknolojiyle yaşıyor, büyüyor. Teknoloji odaklı bir bilgi çağına hazırlanıyor. Bu nedenle seçilecek okulun teknolojik konuları yakından takip etmesi ve bunları ders programlarına yansıtması önemli. Kullanılan eğitim sistemi, teknolojik altyapı, mimari olarak eğitime uygunluk, okul seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörlerdir.

3- YABANCI DİL EĞİTİMİ İLE DÜNYA VATANDAŞI OLMALI!

Her geçen gün globalleşen dünyada, çocuklar da birer dünya vatandaşı olarak yetiştirilmeli. Bunun sağlanması içinse en önemli unsur yabancı dil eğitimdir. Tercih edilecek okulda uluslararası geçerliliği olan metotlar kullanılmalıdır. Yurtdışı ile teması geliştiren kültürel alışverişler, seyahatler ve yaşama çağdaş bir yaklaşım, öncelikle iyi yabancı dil eğitimini gerektirir.

4- EĞİTİMCİLER ÇOCUKLA AYNI DİLİ KONUŞMALI!

Teknolojiyle birlikte eğitimcinin rolü değişse de eğitim öğretmenle birlikte ele alınmalıdır. Bu nedenle eğitmenler de her daim kendini geliştirmeli, çağa ayak uydurmalıdır. Özellikle teknoloji ve hızlı bilgi akışı ile büyüyen çocuklarla aynı dili konuşabilmelidir. Seçilecek okulun eğitmenleriyle tanışılmalı ve çağa ne kadar ayak uydurup uydurmadığı gözlenmelidir.

5- SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ VE OKUL BAŞARILARINA DİKKAT EDİN!

Seçeceğiniz eğitim kurumu topluma olan sorumluluğunun farkında olmalı öğrencilerini de içine alarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almalıdır. Sosyal gelişime değer veren okullarda yetişen öğrenciler kendi çevrelerinde ve okul hayatı sonrasında da gönüllük kavramını uygulamaya devam edecektir. Aynı şekilde okulun sahip olduğu başarılar da önemli, çocuğun gelişiminde etkilidir. Çocuğun kendine örnek alacağı, ilham haline getireceği başarıları görmesi, onu da başarıya yöneltecektir.

6- ULAŞILABİLİR UZAKLIKTA OLMALI!

Özellikle İstanbul gibi kalabalık şehirlerde çocuğun çok fazla yorulmaması için ev ile okul arasındaki mesafe çok uzun olmamalıdır. Bunun yanı sıra anaokulundan lise bitimine kadar eğitim veren okulların tercih edilmesi, hem bu mesafenin stabil olmasını sağlayacak hem de çocuğun düzeni bozulmamış olacaktır.

7- AİLE BÜTÇESİNE ÖNEM VERİN!

Özel eğitim denince akla ister istemez bütçeler gelir. Her ailenin kendi bütçesine göre seçim yapacağı da tartışılmaz bir gerçektir. Aileler, gereksiz harcamalardan fedakarlık yapmayı düşünebilir ama bütçelerini çok aşmayacak şekilde hareket etmeleri, faydalı olacaktır.

Son olarak mutlaka hatırlatmak istediğimiz bir nokta daha var: Bir öğrencinin okulunu sevmesi başarısını etkileyeceğinden, okulları, çocuğunuzla birlikte gezin ve öğrencinin seveceği okula öncelik verin.

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