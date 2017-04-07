Okul seçiminde erken kayıt dönemine dikkat

2017-2018 eğitim öğretim yılı erken kayıt döneminin başlamasıyla “Devlet okulu mu, özel okul mu? Yabancı dil ağırlıklı bir okul mu, yoksa sosyal imkanları daha fazla olan bir okul mu?” gibi sorular, her velinin aklında. Eğitimci Deniz Demirtaş, doğru okul seçerken hangi kriterlere dikkat edilmesi gerektiği konusunda altın bilgiler paylaşıyor.

Bir çocuğun kendini ifade etmesinde 100’den fazla yol vardır. Okulun en önemli görevi, bu dili öğrenciye keşfettirmektir. Okul seçiminde öncelik veli beğenisinden çok çocuğun beğenisidir. Klişe söylemlere kapılmadan, velilerin önceliklerini belirleyerek, çocukların anaokulundan yükseköğrenime kadar her açıdan donanımlı ve sağlıklı, doğa ile daha fazla etkileşimde bulunabileceği bir okula yönlendirilmesi önem taşır.

OKUL SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 10 UNSUR

1- Duyduklarınız, araştırmalarınız ve referanslar sonucunda bir okul listesi hazırlayın.

2- Listenizi kısaltmak istiyorsanız, önceliklerinizi ve çocuğunuzun karakter ve kişisel eğilimlerini göz önünde bulundurarak listenize yeniden göz atın.

3- Listede eleme yaptıktan sonra seçtiğiniz okulları çocuğunuzla birlikte öğrencilerin okulda olduğu saatlerde gezmeye çalışın.

4- Sınıfları, okuldaki öğrenme ortamlarını, atölyeleri gezin. Kullanılan eğitim teknolojileri, donanım ve yazılımlar hakkında bilgi alın.

5- Okul yöneticileriyle görüşün. Okul hakkındaki görüşmeyi okul yöneticisi ile yapın.

6- Erken kayıt döneminden faydalanın. Hem ilk kez kayıt yaptırırken hem de kayıt yenileme döneminde erken kayıt avantajlarından yararlanabileceğiniz bir planlamaları olup olmadığını sorun.

7- Başarıya özel burs desteğini sorun. Akademik başarının yanı sıra sanat, spor ve sosyal alanlarda da başarıları bulunan öğrencilerin de burs almaya hak kazanabileceğini unutmayın.

8- Akademik ve sosyal kazanımların kesintisiz olarak devam etmesini sağlayacak, çocuğun anaokulundan yüksek öğrenime kadar aynı kurumda devam etmesini istiyorsanız seçiminizi yaparken her kademe hakkında bilgi alın.

9- Klasik eğitim anlayışı ve söylemlere takılmadan, okulun yetiştirmeyi hedeflediği öğrenci profili hakkında bilgi alın.

10- Karar sürecinde çocuğunuzun görüşünü mutlaka alın, onun fikrini en önemli kriter olarak değerlendirin.