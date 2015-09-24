Okul öncesinde çocuğa ne tür eğitimler verilir?

Okul öncesi eğitim, çocuğun doğumundan ilköğretime başlama yaşına kadar olan dönemde verilen eğitimi ifade eder. Bu dönem; evde anne ve baba tarafından verilen eğitim, kreş ve anaokulunu kapsar.

0-6 yaş arası dönem öğrenmenin altın çağı olarak nitelendirilir. Birçok anne baba çocuklarının eğitiminin okul yaşına geldiğinde başlayacağını düşündüğünden çocukların okul öncesi alması gereken bazı temel eğitimler verilemiyor. 7 yaş çocuğun okula başladığı yaştır ve o zamana kadar çocukların zihinsel, bedensel ve dil gelişimi büyük ölçüde tamamlanır. Bu nedenle çocuğun eğitimi için okula başlamasını beklemek çok geç olacaktır.

AİLE ORTAMINDA VERİLEN EĞİTİM

Erken çocukluk adı verilen 0-6 yaş arası dönem yaşamın temelidir. Bu dönemde çocuğun öğrenme hızı çok yüksektir. Beyin gelişiminin büyük bir bölümü 0-4 yaş arasında tamamlanmaktadır. Bu dönemde çocuğun yeterli beslenmesi, etkileşimde bulunabildiği, onun gelişimini destekleyen bir ortamda bulunması gerekmektedir. Erken çocukluk eğitimi insan gelişiminin başlangıç noktasıdır.

Çocuk kreşe ya da anaokuluna verilmeden önce mutlaka aile ortamında, çocuğun gelişimine katkıda bulunacak eğitim verilmelidir. Bu yüzden, aile ortamında çocuğa;

Sorumluluk alabilmesi ve seçim yapabilmesi için fırsat verilmeli,

Hikaye anlatma, şarkı söyleme ve konuşma yoluyla dil gelişimi desteklenmeli,

Hareket etme becerilerini geliştirebilmesi için fırsat verilmeli,

Yaşayarak ve keşfederek bir şeyler öğrenmesine olanak tanınmalı,

Paylaşma, iş birliği ve yardımlaşma öğretilmeli,

Kendisinde değer vermesi ve başarılarından gurur duyması için desteklenmelidir.

KREŞ EĞİTİMİ

Çocuğun daha çok fiziksel bakım ihtiyaçlarının karşılandığı, tüm gelişim basamaklarının; zihinsel, dil, hareket, sosyal psikolojik ve gelişim ihtiyaçlarının karşılandığı kurumda verilen eğitimdir.

Kaliteli bir gündüz kreş programı çocuğunuzun gelecekteki başarısını pozitif yönde etkiler. Çocuğun doğumundan itibaren evde verilmeye başlanan temel alışkanlıkları kazanma yolunda önemli adımlar atılır. Yemek, uyku, tuvalet, temizlik gibi alışkanlıkları geliştirilir.

Çocuklar nasıl paylaşmaları gerektiğini, problem çözmeyi ve takım oyuncuları olmayı öğrenirler. İyi eğitmenler eşliğinde yürütülen programlarda çocuklar çatışma durumunda uzlaşı oluşturmayı ve diyalog geliştirmeyi de öğrenir.

ANAOKULU EĞİTİMİ

Anaokulu çocuğa bilgi aktarmaktan çok, çocuğun içinde var olan yeteneklerini çıkarmaya ve geliştirmeye yönelik bir kurumdur. Daha çok çocuğun gelişim alanlarını birebir destekleyen eğitimin verildiği yerdir. Anaokuluna giden çocuklar, kendi akranlarıyla sosyalleşme, bir şeyleri paylaşma ve iletişime geçme imkanlarına sahip olurlar.

Çocuklardaki merak duygusunu ve bir şeyler başarma arzusunu uyandıran çeşitli oyunlar oynanır. Bu oyunlar toplumsal hayata adaptasyon konusunda çocuğun bakışını geliştirmektedirler.

ANAOKULU VE KREŞ EĞİTİMİNDE ÇOCUK;