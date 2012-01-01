Okul öncesi eğitimin gerekliliği

Okul öncesi eğitimin çocuklar, aileler ve toplum açısından birçok faydası vardır.

0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi çocuğun en hızlı geliştiği dönemdir. Bu dönemde çocuğun öğrenme ve merak algıları en yüksek seviyededir.



Erken çocukluk dönemindeki deneyimler çocuğunun ileriki yaşlardaki beyninin çalışma biçimini belirler. Yapılan araştırmalarda okul öncesi eğitim alan çocukların eğitim almayanlara göre daha başarılı ve daha dikkatli olduğu gözlemlenmiştir.



Çocukların zeka puanlarında yükselme sağlanır, çocukların sağlıklı beslenme konusunda olumlu gelişmeleri, sosyal çevresi ile daha iyi geçinebilme, daha olumlu ebeveyn ilişkisi, ileride ekonomik olarak ayaklarının üzerinde durabilme yetisinin daha yüksek olması gibi bir çok olumlu özelliği okul öncesi eğitimle çocuğunuza kazandırabilirsiniz.



Hem sosyal hem de duygusal gelişimini desteklerken, yetişkin çağa geldiğinde daha üretici ve verimli olmasını da sağlamış olursunuz.



Okul öncesi eğitim ile hem kendi çocuğunuzun hem de ülkemizin geleceği açısından çok doğru ve gerekli bir adım olduğunu unutmayın. Daha üretken, daha yaratıcı ve sorun çözmede daha yetkin bireyler kazanmak için okul öncesi eğitim şarttır.



