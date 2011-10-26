Okul öncesi eğitime katılım artıyor!

Okul öncesi eğitime katılım oranını 10 yılda 3 kat artıran Türkiye, AB üyeleriyle arasındaki farkı kapatmaya başladı. Bu durumun eğitim düzeyine büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor.

AB istatistik kurumu Eurostat'ın yayımladığı verilere göre, Türkiye'de 2000 yılında yüzde 12 düzeyinde bulunan 4 yaşındaki çocukların okul öncesi eğitime katılım oranı, 2009 yılında yüzde 32'ye yükseldi.

Aynı dönemde AB'de okul öncesi eğitime katılım oranı yüzde 86'dan yüzde 92'ye çıktı. İlköğretim öncesi okullaşma oranı İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika'da yüzde 100'u bulurken Yunanistan, İrlanda, Polonya, Slovakya ve Finlandiya'da yüzde 70'lerde kaldı.

Öte yandan Eurostat, ilköğretimde Türkiye'de 2000 yılında bir öğretmene 30,5 öğrenci düşerken 2009 yılında bu rakamın 25,8'e gerilediğini duyurdu.

Bu dönemde AB ortalamasında bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 14,8'den 14,5'e indi. Lüksemburg, Danimarka ve Malta'da 9–10 öğrenciye bir öğretmen düşerken bu rakam Fransa ve İngiltere'de 20'ye yaklaştı.

A.A.