Okul öncesi eğitim için 10 faydalı aplikasyon

1- OKUL ÖNCESİ EĞİTİCİ OYUN SETİ (ÜCRETSİZ)

Okul öncesi eğitim seti; çocuklara hayvanları, renkleri, sayıları, meyve ve sebzeleri öğreten oldukça öğretici bir uygulamadır. Miniklerin okul öncesi eğitimlerine katkı sağlamayı ve yardımcı olmayı amaçlar. Çocuklar, çeşitli hayvan seslerini dinleyerek hayvanları ve çıkardıkları sesleri öğrenir. Noktaları birleştirme ve eşleştirme oyunları ile zihinsel gelişimlerine katkı sağlar.

2- ÇOCUKLAR İÇİN HAYVANLAR (ÜCRETSİZ)

Okul öncesinde çocukların hayvanları tanımasını ve bu hayvanların çıkardıkları sesleri öğrenmesini sağlayan bu uygulama aynı zamanda çocuğunuza hayvan sevgisini de aşılıyor.

3- BELLEK BEYİN EĞİTMENİ (ÜCRETSİZ)

Çocukların konsantrasyon ve hafızalarını geliştirmek için tasarlanan bir uygulamadır. Çocuklar, çok sayıda hafıza oyunlarıyla, bulmacalarıyla zeka geliştiren bu uygulama, okula kolay adapte olabilmek için uygundur. Çocuk dostu duyarlı dokunmatik ara yüzü ile güzel müzikler, animasyonlar ve kaliteli görüntüler içerir.

4- ALFABE HARFLERİ (ÜCRETSİZ)

Renkli ve çekici görüntüsü ile çocuğun konsantrasyonunu geliştiren bu eğlenceli oyun sayesinde çocuklar hem harfleri öğreniyor hem de İngilizce öğrenmeye hızlı bir adım atmış oluyor.

5- ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİCİ OYUNLAR (ÜCRETSİZ)

Her yaştan çocuğun oynayabileceği çeşitli oyunlar, 100’den fazla hayvan ismi ve çeşitli müzik aletleri ile eğlendirirken öğreten eğitici oyun seti, çocuklar için oldukça faydalı bir uygulamadır. Bulmacalar, labirentler ve nokta birleştirme oyunları, çocukların zeka gelişimini de destekliyor.

6- ÇOCUK MÜZİK ALETLERİ SESLER (ÜCRETSİZ)

Gerçek enstrüman sesleri ile çocuğunuzun müzik aletlerine olan ilgisini arttırmaya yarayacak, işitme becerisine ve öz güvenine katkı sağlayacak olan bu uygulama, özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklar için oldukça eğlencelidir.

7- BABYFIRST PLAY PHONE (ÜCRETSİZ)

Televizyon kanalı BabyFirst tarafından hazırlanan Play Phone, çocuklara rakamlarla tanışma, sayılarla arama yapma ve konuşma yapma imkanı sunar. Bebeklere sayıları eğlenceli bir yolla öğreten bu uygulamada ebeveyn kilidi ile çocuklarınızı telefon rehberinizden ve ayarlarınızdan uzak tutabilirsiniz.

8- OKULÖNCESİ BALON PATLATMA (ÜCRETSİZ)

Bu zevkli oyun, çocuğunuzun tek parmağıyla patlatabileceği balonlarla dolu. Dört farklı oyun modu, çocukların sayıları, renkleri, harfleri ve şekilleri patlatarak bunların ne olduğunu sesli bir şekilde öğretiyor, eğlendirirken ilk eğitiminin temellerini attırıyor.

9- BOYAMA KİTABI (ÜCRETSİZ)

Bu uygulama ile çocuklarınız dilediği gibi boyama yapabilir ve hayal dünyalarını renklendirebilir. Bu uygulumayı çocuğunuz ile birlikte eğlenceli vakit geçirmek için kullanabilirsiniz. Örneğin onunla birlikte boyama yarışması yapabilirsiniz. Yaptığınız boyamanın son halini e-posta yoluyla akrabalarınızla veya yakın çevreyle paylaşabilir, çıktısını alıp asabilirsiniz.

10- PİYANO KULAK EĞİTİMİ ÜCRETSİZ (ÜCRETSİZ)

Okul döneminde müzik derslerine daha aktif katılım elde etme şansı verir sağlayan ve temel müzik eğitimi veren bu uygulamada 9 farklı oyun mevcut. Bu oyunlar sayesinde çocuğun işitme becerisini geliştiren bu uygulamayı çocuğunuz çok sevecek.