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Oyun Ve Aktiviteler
Görseller Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel’e aittir.
Haber Giriş: 03.07.2020 - 17:46,Son Güncelleme:

Okul öncesi çocuklar için labirent oyunu

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Okul öncesi çocuklar için labirent oyunu
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Karantina sürecinde çocukların evde çok sıkıldığını ve onlar için her gün farklı bir etkinlik arayışında bulunduğunuzu duyar gibiyiz. Evde çok küçük maliyetler ile birçok aktivite hazırlayabilirsiniz. Labirent oyunu da bunlardan biri… Detaylarını Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel anlatıyor.

Malzemeler

Ayakkabı kutusu

Pipet

Misket ya da küçük bir top

Yapıştırıcı

Hazırlanışı

Ayakkabı kutusu dik olacak şekilde konumlandırılır.

Pipetler farklı uzunluklarda kesilir.

Kesilen pipetler çocuğunuzun yaşına uygun seviye zorluk derecesi ile kutuya yerleştirilir.

Yerleri belirlenen pipetler yapıştırıcı ile sabitlenir.

Kutuya top için başlangıç ve bitiş noktası belirlenir.

Top labirente konularak oyun başlar.

Çocuklara faydaları

Çocukların el ve göz koordinasyonunu sağlamak ve dikkatlerini yoğunlaştırmak amacıyla labirent çalışmaları çocuklar üzerinde çok faydalıdır.

Not: Bu etkinlik 3 yaş sonrası için uygundur.

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