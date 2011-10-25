Okul kazaları nasıl önlenebilir?

Çocukların okul kazaları, üzerinde durulması gereken önemli konulardan biri. Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Rahşan Bayar, öğretmenleri ve okul çalışanlarını ilk yardım kurslarına gitmeleri konusunda uyardı ve okul kazalarının önüne geçmek için yapılması gerekenleri sıraladı.

Gazetelerde sıklıkla okullarımızda olan talihsiz kazaları okuyoruz. Bu olayların önlenebilmesi için, yapıların uluslararası standartlara göre olması ve işini bilen uzman ekiplere teslim edilmesi gerekir. Tabii ki düzenli kontrollerde, bozulan eşyaların zamanında tamiri veya değiştirilmesi de talihsiz kazalara engel olabilir. Ne yazık ki tüm okullarda revir, doktor, hemşire, ambulans bulunmamaktadır. Kısa süre içinde de bu sorun maddi nedenlerden ötürü çözülemeyebilir. Peki, bu sorunu geçici olarak nasıl çözebiliriz?

Öğretmenler ve okul çalışanları ilk yardım kurslarına gitmeli

Öğretmenler ve okul çalışanları, Sağlık Bakanlığı onaylı İlk yardım kurslarına katılıp sertifika alırlarsa, ambulans gelinceye kadar kazazedenin hayatını kurtaracak ilk yardımı yapabilirler. En azından hastanın yanlış müdahale dolayısıyla zarar görmesine engel olabilirler.

Okullardaki ecza dolabında bulunması gerekenler

Reviri olmayan okullarda tam teşekküllü bir ecza dolabının olması ve içinde şunların yer alması gerekiyor: Pansuman malzemeleri, yara bantları, gazlı bezler, yara ve yanık kremleri, buz torbası, sıcak su torbası, kırık ve çıkıklarda kullanılacak geçici aletler, elastik bandajlar vb. Bu dolabın düzenli kontrol edilip eksiklerinin tamamlanması, zamanı geçen malzemelerin yerine yenisinin alınması gerekir.

Okullardaki tatbikatlar düzenli olarak yapılmalı

Okullarda olağanüstü hal (yangın, deprem vb.) tatbikatlarının senede en az 1-2 kez yapılması da panik sırasında yaralanmaları azaltacaktır. Acil bir durum olduğunda, (örneğin yemeklerden toplu zehirlenme, ateşli salgın hastalık vb.) öğrencilerin hastaneye transportu için 112 ve en yakın hastanelerin aranıp ambulansların çağrılması için önceden bu hastanelerin telefon numaralarının alınması da zaman kaybına engel olacaktır.

Her öğrencinin yanında sağlık karnesi bulunmalı

Her öğrencinin güncellenmiş bir sağlık karnesi veya kartı, kimliği ile birlikte kullandığı ilaçlar yanında bulundurulmalıdır. Hastaneye transportunda aile gelinceye kadar kartı da beraber götürülmelidir.

Öğrencilere ilk yardım dersi verilmeli

Öğrencilere verilecek ilk yardım dersi çok faydalıdır. Bu derslerde, kesiklerde kanama kontrolü, yanıklarda ve cilt yaralanmalarında ilk pansuman, burkulma, kırık ve çıkıklarda ne yapmalı gibi konular işlenmelidir.

Öğrenciler sağlık taramasından geçirilmeli

Öğrencilerin senede 1 kere sağlık taramasından (göz, diş, işitme, kalp muayenesinden) geçirilmesi sağlanmalıdır. Aşılarının tam olmasına dikkat etmelidir. Salgın hastalıklardan korunmak için bulaşıcı ateşli hastalığı olan çocuğun evde veya hastanede tedavi edilmesi, okuldan bir süre uzaklaştırılması, diğer ailelerin ve sağlık müdürünün bilgilendirilmesi de gereklidir.

Düzenli spor ve beslenmeye alıştırılmalı

Öğrencilerin düzenli spor yapmalarının sağlanması ve sağlıklı beslenmenin öğretilmesi de obeziteyi önleyip, sağlıklı nesiller yetiştirmek açısından önemlidir.