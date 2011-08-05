Okul Fobisine Dikkat!

Çocuğunuzun hafta içi sabahları bulantı ve kusması var ancak hafta sonu bir problem yok mu? Çocuğunuzun okul fobisi olabilir. Okul fobisiyle ilgili dikkat edilmesi gerekenleri Hürriyet Gazetesi Eğitim Servis Şefi Nuran Çakmakçı anlatıyor.

Çocuğunuzu Okula Gitmeye Zorlamayın!

Vakaların temelinde çocuğun öğretmeniyle ilişkisinin iyi olmaması, kuralcı ve sert bir tavır sergilemesi yatıyor.

Sık okul değişiklikleri, anneden ayrılma kaygısı da önemli etkenlerden biri. Şaşıracaksınız belki ama çocuğun dersleriyle ilgili performans ya da başarma kaygısı da okul fobisini tetikleyen nedenler arasında yerini alıyor.

Kaygılar, mükemmeliyetçi ve başarısızlığa tahammülü olmayan anne-baba veya öğretmenin tutumuyla birleşince, okul fobisi kaçınılmaz oluyor.

Hafta içi karın ağrısı, bulantı, kusma olan çocuğu zorlamayın. Arkasında neden arayın. Okula gitmek istemeyen çocuğu şımarıklıkla suçlamayın. Onlara ne olursa olsun özel davranın.

Konuyu evde çok fazla gündem yapmayın, yakınlarınız da bu konuda yorum yapmasına izin vermeyin. Çocuklarınızın duygularını önemseyin.

Okul Fobisini Hangi Durumlar Tetikler?

*Herhangi bir hastalık veya tatil nedeniyle okuldan uzak kalma

*Aile içinde sıkıntı ve gerginlik yaratacak olayların varlığı (aileden birinin ölümü, hastalık, sosyoekonomik kriz yaşanması gibi)

*Okulda arkadaş ilişkilerinin bozulması

*Okul değişikliği

*Öğretmen değişikliği

*Göçle yaşanan çevre değişikliği

*Yeni bir kardeşin dünyaya gelmesi

*Okulda sıkıntı ve gerginlik yaratacak olayların varlığı (dayak, onur kırıcı sözler veya davranışlara maruz kalma gibi)



*Çocuğun cinsel ya da fiziksel tacize uğraması ya da bir felaketle karşı karşıya kalması.