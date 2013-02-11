Okul dönüşünde çocuklarınızı sevindirin!

Çocuklarınız için hazırlayacağınız bu yemekler okul dönüşünde onların severek tüketecekleri vazgeçilmez yemekleri olacak.

İki peynirli makarna köftesi

Malzemeler

70 gr. eski kaşar (rendelenmiş)

70 gr. cheddar peyniri (rendelenmiş)

2 adet taze soğan (ince dilimlenmiş)

300 ml. süt

6 yemek kaşığı un

60 gr. tereyağı

250 gr. burgu makarna

Tuz ve karabiber

Hazırlanışı

Makarnayı bol tuzlu suda iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın; süzüp soğumaya bırakın.

Tereyağını tavada eritin; yavaş yavaş unu ilave ederek kısık ateşte 2–3 dakika pişirin. Ardından unlu karışıma yavaş bir şekilde sütü ilave edin ve topaklanmayı engellemek için tel çırpıcıyla çırpın.

Elde ettiğiniz karışımı makarna, peynir ve soğanla karıştırın. Family Grill'in her iki ızgarasının pişirme seviyesini 4'e getirin. Plakalara toplam 8 adet metal kalıp yerleştirin ve içlerini hazırladığınız karışımla doldurun. Sadece bir kez çevirerek her iki taraşarı altın rengini alıncaya kadar 15 dakika pişirin. Yanında kiraz domateslerle servis yapın.

İKİ PEYNİRLİ MAKARNA KÖFTESİNİN YAPILIŞINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Peynirli dereotlu börek

Malzemeler

1 adet yufka

150 gr. lor peyniri

1/2 ActiFry kaşığı dereotu (ince doğranmış)

1 adet yumurta sarısı

1 adet yumurta beyazı

1 ActiFry kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber

Hazırlanışı

Börek harcı için lor peyniri, dereotu, yumurta sarısı, tuz ve karabiberi bir karıştırma kabında ezerek karıştırın.

Yufkayı ortadan ikiye bölüp 5 cm. kalınlığında ve 10-15 cm. uzunluğunda şeritler halinde kesin. Yufkaların uç kısmına 1 tatlı kaşığı peynirli harç koyun. Üçgen şeklinde sararak yufkanın en sonuna doğru gelin. Kapatmadan önce yufkanın ucuna fırça ile yumurta beyazı sürüp yapıştırın. Derin dondurucuda en az 1 saat dinlendirin.

Pişirme haznesine sıvı yağı koyup ActiFry’ı çalıştırın. 2 dakika sonra porsiyonlar halinde börekleri ilave edip 10 dakika pişirin.

Böreklerin açılmaması için bir seferde maksimum 8 adet börek pişirmenizi tavsiye ediyoruz. Böreğin harcını çeşitlendirerek farklı tarifler de yaratabilirsiniz.

PEYNİRLİ DEREOTLU BÖREĞİN YAPILIŞINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Misket köfte

Malzemeler

500 gr. dana kıyma

1 adet yumurta

1/2 adet büyük soğan

1/2 ActiFry kaşığı zeytinyağı

1/4 ActiFry kaşığı karabiber

1/2 ActiFry kaşığı kimyon

2 ActiFry kaşığı galeta unu

1 ActiFry kaşığı kıyılmış maydanoz

1/2 ActiFry kaşığı tuz

Un (yeteri kadar)

MİSKET KÖFTENİN YAPILIŞINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Hazırlanışı

Soğanı soyup rendeledikten sonra suyunu sıkın. Kıyma, yumurta, karabiber, kimyon, galeta unu, kıyılmış maydanoz ve tuz ile birlikte iyice yoğurun. Buzdolabında 30 dakika dinlenmeye bırakın.

Köfte harcından kestane büyüklüğünde toplar yuvarlayıp 10 dakika derin dondurucuda dinlendirin. Köfteleri una bulayıp fazlasını silkeleyin.

Pişirme haznesine zeytinyağını koyup ActiFry’ı çalıştırın. 2 dakika sonra köfteleri ilave edip 10-12 dakika pişirin.

Tavuk kanat

Malzemeler

1.5 kg. tavuk kanat,

1 tutam kırmızı toz biber,

1/2 ActiFry kaşığı soya sos,

1 ActiFry kaşığı su,

1 ActiFry kaşığı zeytinyağı,

1/4 ActiFry kaşığı biber salçası,

1/2 ActiFry kaşığı tuz,

1 tutam karabiber.

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Hazırlanışı

Tavuk kanatlarını zeytinyağı ve tuz ile iyice karıştırın. ActiFry’ı çalıştırın; 2 dakika sonra tavuk kanatlarını pişirme haznesine koyun ve 25 dakika pişirin.

Kırmızı toz biber, soya sos, su ve biber salçasını karıştırıp sos hazırlayın. Tuz ve karabiber ile tatlandırın.

Hazırladığınız sosu ActiFry’ın pişirme haznesine ekleyip 5 dakika daha pişirin.

Sebzeli köfte

Malzemeler

10 gr. kabak

10 gr. kereviz

10 gr. patlıcan

10 gr. havuç

1/2 dal taze soğan

4-5 dal maydanoz

4-5 dal dereotu

1 adet yumurta

1 ActiFry kaşığı su

1 ActiFry kaşığı toz parmesan

1 tutam kimyon

1 tutam pulbiber

1/4 ActiFry kaşığı tuz

90 gr. galeta unu

1/2 ActiFry kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı

Kabak, havuç, kereviz, patlıcan ve taze soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Maydanoz ve dereotunu ince ince kıyın.

Yumurta, su ve zeytinyağı hariç bütün malzemeyi bir kapta karıştırıp harmanlayın. Ardından yumurta ve suyu ilave edip yoğurun.



Elinizle yuvarlayarak karışımdan küçük toplar yapın ve derin dondurucuda 20 dakika dinlendirin.

Pişirme haznesine zeytinyağını koyup ActiFry’ı çalıştırın. 2 dakika sonra köfteleri ilave edin ve 10 dakika pişirin.

Bu tarifte parmesan peyniri yerine beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Baharatları damak tadınıza göre çeşitlendirebilirsiniz.

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