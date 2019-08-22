Okul çantası çocuğun boyuna uygun olmalı!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, okul çantası seçiminde dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.
Okul çantaları, çocukların okul gereçlerinin yükünü daha kolay taşımaları için tasarlanmışlardır. Bunu, yükü vücudun ağırlık merkezine yaklaştırıp ağırlığı omuzlar ve omurga üzerine dengeli dağıtarak yaparlar. Okul çantalarının yanlış kullanımı ve olması gerekenden daha ağır yüklenmesi sonucunda çeşitli sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Omuz ve sırt ağrıları, kollarda ve ellerde uyuşmalar bunların en sık görülenleridir. Özellikle çantanın omuz askılarının uygun ayarlanmaması ve askıların tek taraflı kullanımı omurgada duruş bozukluklarına sebep olabilmektedir.
Ağır okul çantasının omurga eğriliği olarak bilinen Skolyoz ya da boy kısalığına yol açtığı gibi toplumda doğru bilinen bir yanlış olduğunu hatırlatan ve bu iddiaların doğru olmadığını belirten Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, “Okul çantasının ağır olmasının çocuklarda omurga eğriliği (skolyoz) ya da boy kısalığı yaptığını gösteren bir bilimsel çalışma yoktur. Ancak sürekli ağır okul çantası taşıyan çocukta omuz, boyun, sırt ve bacaklarda ağrılar oluşabilir. Ağır çantayla birlikte vücudunun ağırlık merkezi değişen çocuk düşmelere bağlı yaralanmalara daha açık hale gelir” dedi.
Okul çantası ağırlığının çocuğun vücut ağırlığının %10-15’ini geçmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, “Bunu sağlamak için gereksiz eşyalar çantadan çıkarılmalıdır. Taşımanın kolaylaşması için ağırlığı fazla olan cisimler sırt bölgesine daha yakın olacak şekilde yerleştirilmeli, çantanın ön ceplerine daha hafif eşyalar konulmalıdır. Çantayı taşırken her iki omuz askısı da takılmalıdır. Omuz askılarının uzunluğu, çantayı sırta tam oturtacak ancak omuzları fazla sıkmayacak şekilde ayarlanmalıdır” diye konuştu.
Ailelerin çocuğun çantasını her sabah kontrol etmesini ve gerekirse içeriğini azaltmaları konusunda müdahale etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, “Özellikle ara ara boyun, omuz, sırt ve bel ağrıları açısından çocukları sorgulayarak gerekirse bir uzmana danışmalıdırlar” diye konuştu.