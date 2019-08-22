Okul çantası çocuğun boyuna uygun olmalı!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, okul çantası seçiminde dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.

AĞIR ÇANTA OMUZ VE SIRT AĞRISINA YOL AÇIYOR

Okul çantaları, çocukların okul gereçlerinin yükünü daha kolay taşımaları için tasarlanmışlardır. Bunu, yükü vücudun ağırlık merkezine yaklaştırıp ağırlığı omuzlar ve omurga üzerine dengeli dağıtarak yaparlar. Okul çantalarının yanlış kullanımı ve olması gerekenden daha ağır yüklenmesi sonucunda çeşitli sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Omuz ve sırt ağrıları, kollarda ve ellerde uyuşmalar bunların en sık görülenleridir. Özellikle çantanın omuz askılarının uygun ayarlanmaması ve askıların tek taraflı kullanımı omurgada duruş bozukluklarına sebep olabilmektedir.

AĞIR OKUL ÇANTASI BOY KISALIĞINA NEDEN OLMAZ

Ağır okul çantasının omurga eğriliği olarak bilinen Skolyoz ya da boy kısalığına yol açtığı gibi toplumda doğru bilinen bir yanlış olduğunu hatırlatan ve bu iddiaların doğru olmadığını belirten Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, “Okul çantasının ağır olmasının çocuklarda omurga eğriliği (skolyoz) ya da boy kısalığı yaptığını gösteren bir bilimsel çalışma yoktur. Ancak sürekli ağır okul çantası taşıyan çocukta omuz, boyun, sırt ve bacaklarda ağrılar oluşabilir. Ağır çantayla birlikte vücudunun ağırlık merkezi değişen çocuk düşmelere bağlı yaralanmalara daha açık hale gelir” dedi.

AĞIR EŞYALAR SIRT BÖLGESİNE YAKIN YERLEŞTİRİLMELİ

Okul çantası ağırlığının çocuğun vücut ağırlığının %10-15’ini geçmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, “Bunu sağlamak için gereksiz eşyalar çantadan çıkarılmalıdır. Taşımanın kolaylaşması için ağırlığı fazla olan cisimler sırt bölgesine daha yakın olacak şekilde yerleştirilmeli, çantanın ön ceplerine daha hafif eşyalar konulmalıdır. Çantayı taşırken her iki omuz askısı da takılmalıdır. Omuz askılarının uzunluğu, çantayı sırta tam oturtacak ancak omuzları fazla sıkmayacak şekilde ayarlanmalıdır” diye konuştu.

İDEAL OKUL ÇANTASI NASIL OLMALIDIR?

Öncelikle çocuğun yaşına ve boyuna uygun boyutta olmalı. Çok büyük çantalar hem kendileri fazladan ağırlık oluşturacaklar hem de içerideki gereçlerin rastgele hareket etmesi ve aşağıya doğru sarkmasıyla taşımayı güçleştirecektir.

Küçük çantaların omuz askıları kolları sıkarak kollarda uyuşma ve karıncalanmaya sebep olabilir. Ayrıca çocuğun bel bölgesine tam oturmayacakları için sırt ağrısı sebebi olabilir.

Mutlaka çift omuz askısı olmalı.

Omuz askıları kalın ve baskı yapacak yerlerde yeterince yumuşak malzeme ile desteklenmiş olmalı.

Ağırlığın daha dengeli dağıtılması ve bele tam oturması için mümkünse bel bandı olmalı.

Sırt ve bel bölgesinde yeterli destek olmalı.

ÇANTALAR HER GÜN KONTROL EDİLMELİ

Ailelerin çocuğun çantasını her sabah kontrol etmesini ve gerekirse içeriğini azaltmaları konusunda müdahale etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Kerem Canbora, “Özellikle ara ara boyun, omuz, sırt ve bel ağrıları açısından çocukları sorgulayarak gerekirse bir uzmana danışmalıdırlar” diye konuştu.