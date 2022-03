Okul başarısını etkileyen 4 görme sorunu

Çocuklarda görme kaybı okul başarılarını da olumsuz yönde etkiliyor. Bazen belirtisiz olarak ilerleyen bu problemler ileride görme kaybına dönüşebiliyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Çolakoğlu, okul çağında en sık görülen 4 görme sorununu anlattı.

Çolakoğlu, okul çağındaki çocuklarda en sık görülen görme problemlerini şöyle sıralıyor:

1. Şaşılık



Bir nesne veya noktaya bakarken her iki gözün birlikte bakması gerekiyor. Gözlerden biri istenen hedefe bakarken diğerinin başka bir noktaya bakması ise “şaşılık” olarak adlandırılıyor. Çocukluk döneminde meydana gelen şaşılıklarda çocuk, genellikle bir gözünü tercih ederek devamlı olarak o gözü kullanıyor. Bunun sonucunda diğer gözde tembellik gelişiyor. Her şaşılık, anne, baba veya yakınlarının anlayabileceği şekilde ileri düzeyde olmayabiliyor. Hatta bazı şaşılıklar basit bir muayeneyle bile tespit edilemeyebiliyor ve ileri incelemeler gerekebiliyor. Şaşılıkların bir kısmı uygun gözlük camı ile düzeltilebiliyor. Kapama tedavisi ile kayan gözün daha iyi odaklaması sağlanabiliyor.



2. Yalancılık şaşılık



Bazen şaşılığı taklit eden durumlar da görülebiliyor. Bunlara “yalancı şaşılık” deniyor. Göz kapaklarında oluşan bozukluklar veya burun kökü basıklığı gibi durumlarda yalancı şaşılık oluşabiliyor. Gerçek veya yalancı şaşılığın ayrımı ise ancak göz hastalıkları uzmanları tarafından yapılabiliyor. Tipi ne olursa olsun her tip kayma önemli. Bu yüzden kaymanın, bir an önce teşhis edilerek tedavi ve takip planının yapılması gerekiyor.

3. Göz tembelliği



Göz tembelliği; görme sinir tabakası üzerine düşen görüntünün bulanık olmasına neden olabilecek bir hastalık sonrası görme sinirinin tam olarak gelişmemesi sonucu oluşuyor. Genellikle tek bir gözde açığa çıkıyor ve bu nedenle aileler veya yakınları tarafından çok zor tespit edilebiliyor. Fark edildiğinde ise çoğunlukla tedavide çok geç kalınmış oluyor. 8-9 yaş civarında beynin görme algısı gelişimi tamamlandığı için göz tembelliğinde erken tanı, tedaviden başarılı sonuç alınabilmesinde büyük önem taşıyor. Aksi halde göz tembelliği kalıcı bir sorun haline dönüşebiliyor. Tek gözde kırma kusuru, tek gözde kayma, bebeklikte uzun süren kapak problemleri (doğuştan görme eksenini örten kapak düşüklüğü, enfeksiyon veya travma kaynaklı kapak ödemi) göz tembelliğine yol açabiliyor. Göz tembelliği varsa görme sinirinin daha iyi çalışması için uygun gözlükle beraber bir gözü kapama tedavisi uygulanıyor.

4. Kırma kusurları



Çoğunlukla genetik geçişli oluyor. Yaş dönemi ile derecesi değişebiliyor. Bilgisayar kullanımı, yakından TV seyretmek ve yakından kitap okumak mevcut kırma kusurlarını ortaya çıkarabiliyor veya ilerletebiliyor. Kırma kusurları 3 şekilde görülüyor:

-Miyopi: Uzağı bulanık görmek.

-Hipermetropi: Yakını net görememek.

-Astigmatizma: Göz yuvarlağı çaplarının düzensiz olması sonucu uzak ve veya yakını gölgeli görmek. Yapılan muayenelerde kırma kusuru varsa (miyopi-hipermetropi veya astigmatizma) gözlükle en iyi görme seviyesi sağlanıyor.