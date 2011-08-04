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Okul Alışverişi için Ender Mağazaları

Hürriyet Haber
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Okul kıyafetine mi ihtiyacınız var?

Yaklaşan okul sezonu için okul malzemeleriyle Ender Mağazaları yine dopdolu! Önlükler, pantolonlar, gömlekler…

Ender Mağazaları, 2011- 2012 öğretim yılı okul reyonlarında, her ihtiyaca yönelik okul kıyafetleri, okul önlükleri birbirinden kaliteli ve rahat ayakkabılar, renkli ve kullanışlı okul çantaları, okul pantolon ve gömleklerinden oluşan zengin ürün seçenekleri sunuyor. Hem okulda hem de günlük hayatta rahatça giyebilecek süveter, hırka ve kazaklar ise soğuk havalarda öğrencilerin vazgeçilmezi olacak. Bütün okul ihtiyaçlarınızı bir arada bulabileceksiniz...

www.endermagazalari.com

Etiketler: önlük , gömlek , alışveriş

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