Oktay isminin anlamı nedir? Oktay ne demek? Oktay adının özellikleri, analizi ve kökeni
Oktay ismi 15. yüzyıldan önce sinirli ve kızgın kimseler için kullanılan bir kelimeydi. Günümüzde ise ok gibi hızlı ve çevik anlamına gelir. Aynı zamanda ok gibi kendi yolunda ilerleyen, dürüst ve yalansız insanlar için de bu isim övgü sözcüğü olarak kullanılır. Oktay isminin anlamı nedir? Kuran'ı Kerim'de geçiyor mu? Oktay isminin özelliklerini detayları ile derledik.
Türkiye'de yaklaşık 55 bin kişi Oktay ismini taşıyor. ''Ok'' kelimesi ile başlayan diğer isimler ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Okan 2- Okay
Oktay İsminin Anlamı Nedir? Oktay Ne Demek?
Oktay isminin iki farklı anlamı vardır:
İlk anlamı: Ok gibi hızlı, atılgan, çevik
İkinci anlamı: Sözüne güvenilir, dürüst ve samimi
Oktay İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 5
Uğurlu sayısı: 13
Sembol rengi: Bordo
Oktay İsminin Analizi
Harflerinin analizine göre Oktay isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Çabuk parlasa da siniri hemen geçer.
2- Güler yüzlü ve kibardır.
3- Yalana tahammülü yoktur.
Oktay Adının Kökeni
Oktay, günümüzde de kullanılan en kadim isimlerden biridir.10. yüzyıldan beri kullanılmakta olan Oktay ismi eski Türkçedir.
Oktay İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Eray
2- Olcay
3- Koray
4- Bilal
5- Giray
6- Güray
7- Gencay
8- Cemal
9- İlbay
10- Kemal
Oktay İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Oktay ismi Kuran'ı Kerim'in hiçbir ayetinde geçmemektedir.