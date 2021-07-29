Oktay isminin anlamı nedir? Oktay ne demek? Oktay adının özellikleri, analizi ve kökeni

Türkiye'de yaklaşık 55 bin kişi Oktay ismini taşıyor. ''Ok'' kelimesi ile başlayan diğer isimler ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Okan 2- Okay

Oktay İsminin Anlamı Nedir? Oktay Ne Demek?

Oktay isminin iki farklı anlamı vardır:

İlk anlamı: Ok gibi hızlı, atılgan, çevik

İkinci anlamı: Sözüne güvenilir, dürüst ve samimi

Oktay İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 5

Uğurlu sayısı: 13

Sembol rengi: Bordo

Oktay İsminin Analizi

Harflerinin analizine göre Oktay isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Çabuk parlasa da siniri hemen geçer.

2- Güler yüzlü ve kibardır.

3- Yalana tahammülü yoktur.

Oktay Adının Kökeni

Oktay, günümüzde de kullanılan en kadim isimlerden biridir.10. yüzyıldan beri kullanılmakta olan Oktay ismi eski Türkçedir.

Oktay İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Eray

2- Olcay

3- Koray

4- Bilal

5- Giray

6- Güray

7- Gencay

8- Cemal

9- İlbay

10- Kemal

Oktay İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Oktay ismi Kuran'ı Kerim'in hiçbir ayetinde geçmemektedir.