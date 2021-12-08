Öksürük korona belirtisi mi? Öksürük, grip ve koronavirüsten nasıl ayırt edilir?

Pek çok kişinin karşı karşıya kaldığı burun akıntısı, baş ağrısı, öksürük, hatta tat ve koku kaybı gibi belirtiler Covid-19 ile benzerlik gösterirken, herkesin tereddütte kaldığı öksürük korona belirtisi mi yoksa grip mi sorusu gündemdeki yerini hızla artırıyor. İşte öksürüğü koronaan ayıran özellikler...

ÖKSÜRÜK KORONA BELİRTİSİ Mİ?

Öksürük Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen COVID-19 belirtilerine göre en yaygın semptomlar arasında yer alıyor. Ancak sadece öksürüğünüz varsa bu kesin olarak koronavirüs olduğunuz anlamına gelmiyor. Kış aylarıyla birlikte krup ve grip gibi soğuk algınlığı hastalıkları da öksürüğünüzün nedeni olabilir. Bunun için aşağıdaki belirtileri takip etmeniz önemli derecede öksürüğünüzün nedenini anlamanıza yardımcı olacaktır.

ÖKSÜRÜK, GRİP VE KORONADAN NASIL AYIRT EDİLİR?

Soğuk algınlığınız veya gribiniz varsa, diğer semptomlarla birlikte öksürüğünüz olabilir.

Grip genellikle aniden ortaya çıkar ve hastalar genellikle öksürük ile birlikte kas ağrıları, titreme, baş ağrısı, yorgunluk, boğaz ağrısı ve burun akıntısı veya tıkanması yaşarlar. Ağır bir soğuktan daha kötü hissettirir.

Soğuk algınlığı daha yavaş gelişme eğilimindedir ve daha az şiddetlidir, ancak yine de kendinizi iyi hissetmenize neden olurlar. Öksürükle birlikte hapşırma, boğaz ağrısı ve burun akıntısı olabilir. Ateş, titreme, kas ağrıları ve baş ağrıları nadirdir.

Bir koronavirüs öksürüğü, bir saatten fazla çok öksürmek veya 24 saat içinde üç veya daha fazla öksürük nöbeti veya "atak" anlamına gelir.

KOAH gibi uzun süredir devam eden tıbbi bir durum nedeniyle genellikle öksürüğünüz varsa, normalden daha kötü olabilir.

Yeni, sürekli bir öksürük geliştirirseniz, koronavirüs testi yaptırmalısınız.