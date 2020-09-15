MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Çocuk Haberleri Çocuk Sağlığı Haberleri Öksürüğü 2-3 haftadan uzun sürüyorsa dikkat!
GeriÇocuk Sağlığı Öksürüğü 2-3 haftadan uzun sürüyorsa dikkat!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Çocuk Sağlığı
İHA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 17:17 | Son Güncelleme:

Öksürüğü 2-3 haftadan uzun sürüyorsa dikkat!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Öksürüğü 2-3 haftadan uzun sürüyorsa dikkat!
Abone Olgoogle-news

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, çocuklarda yaşanan öksürüklere dikkat çekerek, neler yapılması gerektiği hakkında açıklamalarda bulundu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, "Çocuklarda öksürük birçok ailenin endişelenmesine yol açan bir durum haline gelerek, hem çocuğun yorulmasına hem de ailenin de keyfinin ve uykularının kaçmasına neden olabilir. Özellikle kış mevsimleri yaklaşırken serinleyen hava ve kötü hava şartları çocuklarda soğuk algınlığı oluşmasına ve burun akıntısının geriye giderek solunum borusunu tahriş etmesine sebep olabilmektedir. Öksürük tek başına bir hastalık olmamakla birlikte, mevcut olan bir rahatsızlığa yönelik vücudun göstermiş olduğu tepkidir. Bu nedenle çocuklar uzun süreli öksürüklerde solunum yolunda bulunan iltihabı atmaya çalışmaktadır. Bununla birlikte yanlarında sigara tüketimi gerçekleşiyorsa bu da çocukların solunum yollarını tahriş ederek öksürmesine sebep olmaktadır. Öksürme süresi eğer 2 ya da 3 haftadan uzun sürüyorsa daha ciddi problemlerin bulunabileceği akla getirilerek uzman bir doktora gösterilmesi önem taşımaktadır” dedi.

Öksürüğün tedavisinin nasıl olması gerektiğine değinen Yakar şunlara değindi:

“Eğer çocuğun öksürüğü balgamla birlikte gerçekleşiyorsa öksürük şurubu kullanılmamalı. Çünkü burada öksürükle birlikte balgamın da atılması önem taşımaktadır. Bu nedenle çocuğun odası sürekli nemli tutulması yakınında bir noktada çaydanlıkta su kaynatılması şeklinde bu nemlendirmeyi sağlayabilirler. Uyku öncesi boğazın yumuşatılması için ılık içecekler verilebilir. Örnek olarak ılık su içerisinde eritilmiş bal ve limon hazırlayabilirsiniz.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle