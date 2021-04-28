Okaliptus Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Okaliptus Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Okaliptus yağı dendiği zaman ilk olarak ferahlatıcı kokusu akıllara gelmektedir. Birçok faydası bulunan okaliptus yağı birçok hastalığa şifa olmaktadır. Çok yaygın olarak kullanılan okaliptus yağı oldukça değerli ve faydalı bir yağ olma özelliği ile bilinmektedir.

Okaliptus Yağı Nedir?

Okaliptus ağacı, bir diğer ismi olan sıtma ağacı ismi ile de bilinmektedir. Dünyada bulunan en uzun ağaç olarak bilinmektedir. Özellikle bataklıların çevresinde çok yaygın olarak bulunan okaliptus ağaçları birçok alanda kullanılmaktadır. Asıl yeri Avustralya olan okaliptus ağacı, ülkemizde de Akdeniz bölgesinde yetişmektedir. Okaliptus yağı ise okaliptus ağacının yaprakları kullanılarak üretilen bir yağdır. Okaliptus yağı hem içilerek tüketilebileceği gibi hem de vücuda sürülerek uygulanabilmekte olan bir yağdır.

Okaliptus Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?

Okaliptus yağı yapımı için okaliptus ağacının yaprakları kullanılmaktadır.

Her zaman yeşil kalan bir ağaç olduğu için yaprakları sürekli olarak bulunabilir.

Okaliptus yağı yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler; okaliptus yaprakları, limon, zeytinyağı ve cam kavanoz olarak sıralanabilir.

Öncelikli olarak limonların kabukları soyularak doğranır ve kavanozun içerisine koyulur.

Sonrasında ise limon kabuklarının üzerini geçecek kadar zeytinyağı eklenmesi gerekir.

Son olarak ise kavanozun içerisine okaliptus ağacının yaprakları eklenir.

Tüm malzemeler eklendikten sonra karıştırılır ve kapağı kapatılır.

Güneş görmeyen bir yerde yaklaşık olarak 14 gün bekletmeniz gerekecektir. Sonrasında ise kullanmaya hazır hale gelir.

Okaliptus Yağı Ne İşe Yarar?

Solunum yolu hastalıkları için kullanılması tercih edilmektedir. Ciğerlere daha fazla hava girmesini sağlar.

Burun tıkanıklığını açmak için sıklıkla kullanılmaktadır.

KOAH rahatsızlığı için de tedavi edici nitelikte olduğu bilinmektedir.

Özellikle akciğer rahatsızlıklarında oldukça fazla tercih edilmektedir.

Özellikle yaz aylarında sivrisinekleri uzaklaştırıcı bir etkisi bulunur.

Saçların daha parlak ve dolgun görünmesini sağlar.

Ciltte sivilce oluşumunu engeller.

Cildi arındırır ve temizler.

Vücutta bulunan ağrıları kesmek için doğal bir ağrı kesici olarak da kullanılmaktadır.

Okaliptus Yağı Neye İyi Gelir?

Sinüzit rahatsızlığı olan kişilere iyi gelmektedir.

Doğal bir balgam söktürücü olan okaliptus yağı öksürüğü de keser.

Vücuttaki toksinleri atmanızı sağlar.

Mevsimsel olarak oluşan alerjilerin etkisini azaltır.

Okaliptus yağının en bilinen özellikleri arasında doğal bir ağrı kesici olduğu yer almaktadır.

Okaliptus yağının konsantrasyon arttırıcı bir etkisi de bulunur.

Ağız ve diş bakımı için kullanılmakta olan okaliptus yağı diş sağlığı için oldukça faydalıdır.

Burun tıkanıklığı olan kişilerde burunu açarak nefes almayı kolaylaştırıcı bir etki sağlar.

Okaliptus Yağı Faydaları

Okaliptus yağı, cildi onarıcı bir etkiye sahiptir. Her türlü yara tedavisinde kullanılmakta olan bir yağdır.

Vücudu serinletici bir etkiye sahiptir. Bu özelliği sayesinde yükselen ateşi düşürmek için de sıklıkla kullanılmaktadır.

Okaliptus yağı içerisinde bulunan maddeler sayesinde diş çürümelerini engelleyici bir özelliğe sahiptir.

Okaliptus yağı bağırsaklarda bulunan parazitlere karşı son derece etkili bir yöntem olarak bilinmektedir.

Aynı zamanda antibakteriyel özelliği sayesinde doğal bir dezenfektan işlevi görmektedir.

Kas ve eklem ağrılarını geçirmek için kullanılan bir yağdır.

Okaliptus Yağı Nasıl Kullanılır? Okaliptus Yağı Kullanımı

Hem bir besin maddesi olarak tüketilebilir hem de vücuda sürerek uygulanabilir. Aynı zamanda diş sağlığı için gargara da yapılabilir.