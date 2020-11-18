Oğuz İsminin Anlamı Nedir? Oğuz Ne Demek?

Oğuz kökeni Türkçeye dayanan ve çok eskilerden günümüze kadar ulaşmış isimlerden biridir. Hala en sevilen ve en yaygın olan isimler arasındadır. Türk kavimlerinin kökeni ne kadar inen en önemli Türk boylarından birine verilen isim olarak öne çıkıyor.

Oğuz İsminin Anlamı

Oğuz pek çok değişik anlamı üzerinden değerlendirilen Türkçe kökenli en önemli adlardan biridir.

- Mübarek ve saf,

- İyi yaradılışlı,

- Sağlam, genç ve güçlü,

- Türk efsanelerinde yer alan büyük ve önemli bir kahraman,

- Büyük bir Türk boyu,

Bu kökenli anlamları eşliğinde Oğuz ismini erkek bebeğiniz için gönül rahatlığı ile verebilirsiniz. Çok eski dönemlerden günümüze kadar hala yoğun şekilde değerlendirilen en güzel isimler arasında yer alıyor.

Diğer yandan Oğuz isminin Kur'an-ı Kerim'de yer alıp almadığı merak konusudur. Oğuz isminin Kur'an'da geçmediğini söylemek gerekir. Türk boylarına kadar uzanan bir isim olarak değişmeden hala günümüzde kullanılıyor. Derin ve özel anlamı ile beraber erkek çocuklar için sıkça değerlendirilen isimlerden biridir.

Yeni doğmuş yavrunuz için bu güzel ismi verebilir ve anlamı üzerinden ona özel bir karakteristik ayrıcalık kazandırabilirsiniz.