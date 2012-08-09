Öğretmenler için ekolojik okuryazarlık başladı

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme-Geliştirme Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliği ile geçtiğimiz yıl başlatılan bir proje: Ekolojik Okuryazarlık Öğretmen Eğitimi. Çocukların doğayla yeniden ilişki kurmalarını sağlayabilecek yolları öğretmenleriyle birlikte keşfetmeyi amaçlayan eğitimlerin diğer hedeflerini merak ediyor musunuz?

2011 yılı Eylül ayında Yalova’da yapılan ilk eğitime 30 ilden 64 öğretmen katıldı. 6-17 Ağustos 2012 tarihleri arasında yine Yalova’da yapılmakta olan 2. Ekolojik Okuryazarlık Öğretmen Eğitimi 24 ilden 40 ilköğretim okulu ve 36 ilden 60 okul öncesi olmak üzere toplam 100 öğretmenin katılımıyla yapılıyor.

Ekolojik okuryazarlık nedir?

Yeryüzünde hayatı mümkün kılan doğal süreçleri anlamaya ekolojik okuryazarlık, doğanın ilkelerini ve sınırlarını bilen, doğayla uyumlu yaşamayı ilke edinmiş kişiye ekolojik okuryazar denir.

İnsanların ve insan olmayanların yaşamının, yaşam biçimlerinin zenginliğinin ve çeşitliliğinin kendine özgü bir değeri vardır. “Yaşamsal önemi olan insani ihtiyaçları karşılamak dışında” insanların bu çeşitliliği azaltmaya hakkı yoktur. İnsanların, insan olmayan canlıların yaşamına müdahalesi gereğinden fazladır. Ekolojik etkilerimizi hafifletmek için insan nüfusunun azalması gerekse bile medeniyet gelişmeye devam edebilir, böylelikle tüketim seviyesi yerine yaşam kalitesi artar.

Ekolojik okuryazar bir nesil olmak neleri değiştirir?

Eğer ekolojik okuryazar bir toplum olsaydık; sanayi devrimiyle milyonlarca yılda oluşmuş doğal döngüyü yüz yılda bozarak iklimin değişmesini hızlandırmazdık. Örneğin, ekolojik okuryazar bir şehir bölge plancısı, kentin nefes aldığı ve suyunun temizlendiği doğal yaşam alanlarını etkilemeden köprü güzergahlarını seçer, birinci sınıf tarım arazilerini sanayi ve yerleşime açmaz. Ekolojik okuryazar bir balıkçı balıkların nesillerini devam ettirmesini sağlayacak şekilde avlanır. Ekolojik okuryazar bir belediye başkanı dere yataklarına inşaat yapılmasını onaylamaz, ekolojik okuryazar bir birey sadece ihtiyacı kadar tüketir, ekolojik okuryazar bir anne-baba çocuğunu doğayla dost ürünlerle besler.

Politikacılardan anaokulu öğrencilerine kadar herkes ekolojik okuryazar olmalı

Önümüzdeki dönemde insan ve insan olmayan canlıların yaşamı bizim ekolojik okuryazar olmamıza ve ekolojinin temel ilkelerini kavrayarak buna uygun olarak yaşamamıza bağlı olacak. İşte bunun için TEMA Vakfı, ekolojik okuryazarlığın politikacıların, iş dünyasının, her alandaki profesyonellerin en önemli becerisi olması gerektiğine ve ana okullarından üniversitelere, yetişkin ve profesyonel eğitimlerine kadar her düzeydeki eğitim programlarının önemli bir kısmını oluşturması gerektiğine inanıyor ve savunuyor.

TEMA Vakfı’nın MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün destekleri ile dünyada nadir örnekleri bulunan ekolojik okuryazarlık eğitimlerine başlama amacı, çocuklarımızın doğayla yeniden ilişki kurmalarını sağlayabilecek yolları öğretmenleriyle birlikte keşfetmek. Bunun için, eğitim süresince öğretmenler, öğrencilerinin ekolojik olarak sürdürülebilir topluluklar inşa etmek ve bu toplulukların devamlılığını sağlamak için hayati önem taşıyan değerleri, bilgi ve becerileri kazanmalarına yardım edebilmeleri için güçlendirilecektir. Eğitime katılan öğretmenler, yarının yöneticilerini, karar vericilerini, meslek sahibi bireylerini yetiştiriyor olacaklar. Öğretmenlerin, öğrencilerinin ekolojik okuryazar olmalarını desteklemeleri, gelecekte alınan kararların ve atılan adımların insan-doğa çatışmasını artıran bir yönde değil doğayla uyumlu bir yaşam yönünde atılmasını sağlayacak.

Not: Bir sonraki yıl eğitimlere katılmak isteyen öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden kayıtlarını yaptırabilirler.