Öğrencilerin Müzik Yetenekleri Gelişiyor

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatıvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu’nda okuyan öğrenciler çok şanslı. Çünkü buradaki öğrenciler, normal müfredat derslerinin yanı sıra, öğretmenleri eşliğinde yatkın oldukları müzik aletlerini kullanmayı öğreniyorlar.

Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Ahmet Hilmi Yücel, yaptığı açıklamada, 1998-1999 eğitim-öğretim yılında Müzik ve Bale İlköğretim Okulu'nu açarak, yetenekli çocuklara eğitim vermeye başladıklarını söyledi. Okula yetenek sınavı ile ilköğretim 4. sınıftan itibaren tam zamanlı öğrenci aldıklarını anlatan Yücel, 1, 2, ve 3. sınıftaki yetenekli öğrencilerin ise yarı zamanlı olarak konservatuardan ders alabildiklerini bildirdi.

Yücel, okula kayıt yaptıran öğrencilerin piyano, yaylı çalgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar ile bale eğitimini tam gün olarak aldığını belirterek, şöyle devam etti:

“29 tam zamanlı, 30 da yarı zamanlı öğrencimiz var. Öğrencilere ilk olarak öğleden önce Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarında verilen normal müfredat dersleri sınıfta anlatılıyor. Öğleden sonra ise öğrenciler yeteneklerine göre ayrılarak, öğretmenleri tarafından birebir derse alınıyor. Örneğin bir sınıfta 5 kişi keman çalmaya yatkınsa bu öğrencilere keman öğretmeni tarafından sırasıyla birebir ders anlatılıyor. Öğretmenlerimiz öğrencilerin her birine adeta özel ders veriyor. Bu okul yeteneği olan öğrenciler için büyük bir şans.” Yücel, öğrencilerin yaşıtları ile birlikte enstrüman çalma fırsatı da bulduğunu belirterek, bu sayede öğrencilerin birbirlerinin eksiklerini görme şansı olduğunu söyledi.



Yetenekli çocukların erken yaşta eğitime alınmasının çok önemli olduğuna değinen Yücel, şunları söyledi:

“Yetenekli çocukların erken yaşta eğitimine başlayınca çok daha iyi yetişmiş oluyorlar. Küçük yaşlarda sanata daha kolay konsantre oluyorlar. Müzik aletlerini kullanmada parmak ve dudak yapıları da çok önemli. Küçük yaşta bize gelince buna göre eğitim alarak parmak ve dudak yapıları şekilleniyor. Ritim duygusu artıyor.”

A.A