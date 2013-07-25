Öğrencilerin kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklik!

Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin yüzde 50'sinden fazlasının muvafakatı alınarak ilgili eğitim öğretim yılı için okul kıyafetlerinin belirlenebileceğini kararlaştırdı.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanmayacak.

Ancak okul yönetimi ve okul-aile birliğinin koordinatörlüğünde, yönetmelikteki “kılık kıyafet sınırlamaları” ile ilgili maddede yer alan sınırlamalara aykırı olmamak kaydıyla, velilerin yüzde 50'sinden fazlasının muvafakati alınarak ilgili eğitim-öğretim yılı için okul kıyafeti veya kıyafetleri belirlenebilecek.

Önceki yönetmelikte “Velilerin en az yüzde 60'ının muvafakatiyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel kurumlara ait okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 4. maddede yer alan sınırlamalara uyulmak kaydıyla, okul yönetimlerince okul kıyafeti belirlenebilir” hükmü yer alıyordu.

Hürriyet