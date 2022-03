“Öğrencileri işin içine katan bir eğitim bizimki”

Çocuğunuza okul seçerken hangi kriterleri göz önünde bulundurmalısınız? Hangi okulda nasıl bir eğitim anlayışı var? Hem bu ve benzeri soruların cevabını almak hem de kendi okulundaki düzen hakkında merak ettiklerimizi sormak amacıyla Eyüboğlu Çamlıca İlköğretim Okulu Müdürü Gürkan Deniz ile konuştuk.

Okul seçiminde nelere dikkat etmek gerek?



Eğitim bilimi, tüm dünyada öğrenciler için nasıl daha iyi bir eğitimin olabileceğini sürekli araştırmakta ve uygulamalarda bulunmaktadır. Dünyada seçkin okullarda uygulanan Bakalorya programları çocuklarımızın dünya vatandaşı olmalarında önemli rol oynamaktadır. Bu amaçla dünya okullarına entegre olmuş, uluslararası eğitim organizasyonları tarafından akredite edilmiş okullar tercih edilmelidir. Böylece okulun, eğitim – öğretimin tüm aşamalarında mükemmellik arayışı içinde olduğu, açık bir şekilde belirlenmiş hedefler / standartlar doğrultusunda yüksek kaliteli bir eğitim – öğretim programı sunduğu garanti altına alınmış olur.



Öğretim programlarında çocuklarımızın bireysel özelliklerini dikkate alarak yapılandırılan hatta müfredatın planlanmasında öğrencilerin merak ettiği konuları öğrenip öğrencileri de işin içine katan bir anlayış, eğitim öğretim çalışmalarında çocuklarımızın daha iyi öğrenmelerini sağlayacaktır. Öğrencilerini çok iyi tanıyan bir okul gerektiği her durumda öğrencilerinin yanında olacaktır.



Akranlarına göre farklı gelişmiş ya da gelişebilecek yanları olan öğrenciler belirlenerek farklı çalışmalar yapan bir okul birkaç yıl içinde sanatta, sporda, fen projeleri ve benzeri alanlarda çocukların gelişiminin yanı sıra pek çok ulusal ve uluslararası başarıyı da çocukları ile birlikte yaşayacaktır.



Otoriteyi nasıl tanımlıyorsunuz, çocuklarla ilişkileriniz nasıl?



Otorite sözcüğü “güç” kavramını ifade etse de soğuk bir sözcük. Biz “neyi-neden?” yapmamız gerektiğine öğrencilerimizle birlikte karar verir, onların sağlıklı gelişimi için beraber hareket ederiz. Okullarımızın ve hatta bahçelerimizin her yeri bir öğrenme ortamı olarak planlanmıştır. Öğrencilerimizin, öğretmen ve idarecileri otoritenin temsilcileri gibi görmelerini hiç istemem. Tam tersine öğrenme ortamlarını düzenleyen ve öğrencilerin öğrenmelerine rehberlik eden kişiler olmaları bizim için önemlidir.



Babalık ve öğretmenlik rolleriniz birbirlerini nasıl etkiliyor?



Babalık rolü ile öğretmenlik rolü birbirini destekleyen ve aynı paralelde olduğu sürece, çocuklarımızın gelişimine de önemli katkılar sağlayan rollerdir. Tüm anne ve babalar çocuklarının hayatlarında birer öğretmendir. Okuldaki öğretmenler ise, planlanmış ve önceden yapılandırılmış hedefler doğrultusunda öğrencilerine rehberlik eden kişilerdir. Uzun öğrenme yaşantıları boyunca çocuklarımıza doğru katkı sağlayan öğretmenler, akademik gelişimin yanı sıra sosyalleşme konusunda da rol model oluşturmaktadırlar.



Günümüzde öğretmen her yönü ile öğrencilerine örnek olabilen bir insandır. Öğrencilerimize öğretmek istediğimiz çeşitli tutum, beceri ve profillere önce biz sahip olmalıyız ve öğrenciler de gelişimlerini bizi örnek alarak sürdürmelidirler. Bu anlamda öğretmenliğim okul içinde olduğu kadar okul dışında da devam ediyor. Bir süre sonra öğretmenlik yaşam biçimi halini alıyor.



Okul, aile ve çocuk sacayağında ailenin eksik kaldığı durumlarda nasıl bir önlem alıyorsunuz?



Öğrencilerimizin gelişiminde okul yaşantısının aile tarafından da desteklenerek aynı doğrultuda hareket edilmesinin önemini biliyor ve her zaman velilerimizle bu doğrultuda paylaşımda bulunuyoruz. Öğrenciler okullarımıza geldikleri andan itibaren tüm akademik gelişimleri, duygusal ve sosyal gelişimleri yakından takip edilerek kayıt altına alınıyor. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimimiz öğrencilerimizi bireysel olarak takip ederek, olabilecek farklı durumlarda öğrencilerimize destek veriyor ve yapılan çalışmalar hakkında velilerimizi de bilgilendiriyor. Öğrencileri yakından tanımanın en önemli avantajlarından biri, ortaya çıkabilecek problemlerin nedenlerinin ortadan kaldırılarak problemi en başında çözmektir.



Bu konuda öğrencilerimiz tüm sınıf ve branş öğretmenlerimiz tarafından yakından takip edilerek, belirli periyotlarda gerçekleştirdiğimiz toplantılarda her öğrencimiz tüm öğretmenleri tarafından değerlendirilir. Gözlem sonuçlarına göre farklılıklar söz konusu ise yapılacak çalışmalar konusunda tüm öğretmenlerimizce ortak karar verilerek tutum birliği sağlanır. Böylece öğrencilerimiz de tüm öğretmenlerinden aynı yaklaşımı görür. Öğrencilerimize sevgiyle yaklaştığımızda çözemeyeceğimiz hiçbir problem olmadığını görüyorum.

Okulla ilgili öğrencilerinizin anne-babalarına neler önerirsiniz?



Çocuklarını bizlere emanet eden tüm anne ve babalar bize güven duymaktadır. Velilerimiz, öğrencilerimizin öğrenim hayatları sonunda hangi noktaya geleceğini bilirler. Onların, akademik olarak yüksek başarılara sahip, sosyal yönleri gelişmiş, iki yabancı dili çok iyi bilen ve kullanan gençler olacaklarını hepimiz biliyoruz. Öğrencilerimizin gelişimi için her zaman bizlere ve çocuklarına destek olan değerli velilerimizin bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu desteği sürdüreceklerini biliyorum. Öğrencilerinin gelişimini yakından takip etmelerini, öğretmenleri ile görüşmelerini sürdürmelerini öneririm.



Mesleğimi seviyorum. "Çünkü… "Cümlesine nasıl devam edersiniz?



Mesleğimi seviyorum çünkü hiçbir meslek grubunda olmayan pek çok farklılığı okulumda yaşayabiliyorum. Ben aynı gün içinde öğrencilerimle birlikte resim yapabilir, basketbol oynayabilir, yüzebilir, merak ettiğim bir konuda araştırma yapabilir, geziye gidebilir, öğrencilerimin yaptığı birbirinden güzel sunumları izleyebilir, kitap okuyabilir, dünyayı öğrencilerimin gözünden görebilir ve benzeri onlarca şeyi yapabilirim. En önemlisi, bir insan yetiştirmenin ayrıcalığını ve mutluluğunu yaşayabilirim. Öğrencilerin ilk defa öğrendiği bir matematik problemini sizin yanınızda tek başına yapabiliyor olmasının, okumaya yeni başlayan öğrencinizin gözlerindeki heyecanı görmenin verdiği mutluluk tarif edilemez.