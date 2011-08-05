Ödevimi Kendim Yaparım!

Çoğu anne ve babanın düştüğü hatalardan biridir, çocuğunun ödevini yapmak. Ailenin çocuğun ödevini yapmasının, çocuğun kişisel gelişimini olumsuz etkilediğini söyleyen Hürriyet Gazetesi Eğitim Servis Şefi Nuran Çakmakçı, bu durumun çocuk üstündeki etkilerini anlatıyor.

Çocukların Sorumluluk Edinmesini Engellemeyin

Çocuklar ödevlerini kendileri yapmalı çünkü her çocuk çok özel durumlar dışında ödevini kendi başına yapabilecek kapasiteye sahip. Ödevlerin herhangi bir nedenle yapılamaması durumunda anne baba önce ödevle ilgili sıkıntının nedenlerini araştırmalı, çocuğunun öğretmeni ile iletişime geçmeli, çocuğunun sıkıntılarını öğretmeniyle paylaşmalı ve dürüstçe kendisini ifade etmesi konusunda destek vermeli.

Anne-babalar çocuklara iyilik yapma isteğiyle onların sorumluluk edinmesini, fiziksel yeterlilik kazanmalarını engellediklerini fark edemiyorlar. Bazen çok ileri yaşlara kadar bu destek sürüyor. Sonunda her adımda anne babaya yaslanan, soran, sormadan hareket edemeyen bağımlı çocuklar yetiştiriyor.

Öğretmen Ödevlere Dikkat Etmeli!

Öğretmene de çok iş düşüyor. Ödev kontrolü yapan öğretmen, sınıf ortalamasının üstünde bir ödevle karşılaştığında ya da öğrencinin ödev yazısı ile günlük sınıf yazısının birbirine uymadığını gördüğünde önlem almalı. Çocuğu bir kenara çekip, bunu uygun dille kendisinin yapması gerektiğini anlatmalı, bu konuda ısrar devam ederse anne baba ile görüşmeli. Yoksa bazı yerlerde olduğu gibi anne babaların yaptığı ödevleri de sergilememeli.

Ödevlerini Anne ya da Babası Yapan Çocukta Oluşabilecek Olumsuzluklar

*Ödevi büyükleri yaptığı için çocukta güvensizlik, yapamama duygusu olur.

*Ödevin başkası tarafından yapıldığını saklama çabasına bağlı olarak yalancılık gelişir.

*Kendi görev ve sorumluluklarını başkasının yüklenebildiğini görmekle kolaycılığa alışır.

*Ödevle gelişecek olan araştırma becerileri eksik kalır.

*Ödev yaparken gelişen merak duygusu ve öğrenmenin eğlenceli tarafı engellenir.

* Çocuğun öz bakım becerisi gelişmez.