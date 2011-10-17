Ödev Konusunda Aileye Düşen Görevler

Ev ödevleri; çocukların sorumluluk kazanmasını, çocuklara mücadele ruhunun verilmesini, bir sonraki günün dersine hazır olmasını sağlar. Serbest çalışma yöntemini ve disiplinli çalışmayı kazandırır. Çocukların ev ödevlerine yardım edip etmemek ise özellikle ilköğretim döneminde anne- babaların kafalarını kurcalayan bir meseledir. Psikolog Didem Uçak, ev ödevleri konusunda öğretmenlerin ve ailelerin yapması gerekenler hakkında önerilerde bulundu.

• Öğretmenler tarafından verilen ödevlerin belli bir amacı olmalıdır.

• Verilen ödevler öğrencinin bilişsel (zihinsel) kapasitesinin gelişmesine yardımcı olmalıdır.

• Çocuğunuz eve gelir gelmez onu hemen masaya, ödeve oturtmayın. Ev ödevlerini yapmak için çocuğunuzla doğru zamanı belirleyin.

• Çalışılan odanın ise fiziksel şartlarına dikkat edin. Odanın aydınlığı, ısısı yeterli derecede olsun. Çalışırken ise odada, çalışma masasında gerekli araçların olması önemlidir.

• Bununla birlikte çocuklarınız ödevi ‘sıkıcı’ olarak anlamlandırabilir. Bu yüzden çocuklarınızın zihnindeki bu düşünceleri değiştirmek için çalışılan ortamı zevkli hala getirin.

• Ev ödevi annenin- babanın ödevi değildir. Ödevleri davranışçı olarak çocuklar yapmalı fakat çocuğumuz takıldığı, anlamadığı ya da çeşitli kaynaklardan yararlanırken kaynağa nasıl ulaşabileceğini bilmiyorsa onu yönlendirerek yardım edin.

• ‘Yardım’ ise çocuğun gizil güçlerini harekete geçirmekle birlikte öğrenme ve merakı tatmin etmede önemlidir.

• Ev ödevleri her gün kontrol edilmelidir.

• Çocuklarınızın öğretmenleriyle iletişim halinde olun ve çocuklarınızın ev ödevlerinin konusunu anlayıp anlamadığından emin olun. Hatta çocuklarınızla birkaç alıştırmayı beraber yapın.

• Çocuklarınıza ev ödevlerinin hem kendisi hem de sizin için önemli olduğunu net bir şekilde anlatın. Ödevlerini yaparsa hocası tarafından olumlu değerlendirileceğini, bununla birlikte onun başarısından sizin de mutlu olacağınızı ifade edin.

• Çocuğunuz ödevi yapmaya başlamadan önce güzel sözel ifadelerle “Bunu başarabilirsin”, “Ben senin yapabileceğine inanıyorum” şeklinde kendisini ödevi yapma konusunda cesaretlendirin.

• Çocuğunuz ödevi anlamamışsa arkadaşını arayıp yardım almasını ifade edebilirisiniz.

• Anneler, evde çocuklarına ödevde yönlendirici olurken ‘öğretmen rolüne’ girmemeliler. Bu durum çocuklar için anne- öğretmen arasında rol karmaşası yaratabilir.

• Son yıllarda yoğun olarak verilen ödev tiplerinden biri olan proje ve performans ödevlerinin evde sunumu yapılmalıdır. Aksi takdirde ödev bilgisayardan alınan çıktı özelliğinden öteye geçmeyecektir. Çocuğun elinden ödevini alıp ailelerin yapması, eğitim ve öğretim açısından son derece yanlış bir davranıştır.

• Ödül ve ceza kavramı her konuda önemli olduğu gibi çocukların derslerini yapıp yapmamasında da çok etkilidir. Çocuklarınız derse başlamadan ‘ödül’ belirleyin ve ödevlerin yapılmadığından ise ‘ceza’ vereceğiniz konusunda bilgilendirin. Ödüller maddi olmamalı daha çok sevgi, okşama vb. gibi duygusal ödüller olmakla birlikte cezalar ise çocuklarınızın çok sevdiği şeylerden mahrum etmek şeklinde olmalıdır.