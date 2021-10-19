Odadaki nem nasıl düşürülür, nemi ne alır? Evde nem orası yüksek olursa nem dengesi nasıl sağlanır...

Evlerdeki yüksek neme karşı mücadele günümüzde pek çok kişi tarafından merak edilen bir konu olmaktadır. Evlerde bazı kokuları önlemek, küf nedeni ile eşyalara zarar gelmesini engellemek ve sağlığın bozulmasını önlemek için rutubetin nedeni öğrenilmeli ve nem oranı düşürülmelidir.

Odadaki Nem Nasıl Düşürülür?

Odalardaki nemin düşürülmesi için kullanılacak pek çok alternatif bulunmaktadır. Bu yöntemler işlevsel olarak kullanıma uygun olanının tercih edilmesi ise alınacak sonucun sağlıklı olması adına belirleyicidir. Odanın içerisindeki nemi azaltmak için en çok tercih edilen yöntem teknolojik ekipmanların kullanılmasıdır. Bu ekipmanlar aracılığı ile özel üretilmiş cihazlar bulunmakta ve evin nem dengesini sağlıklı bir şekilde sağlamaktadır. Bu sayede küf ve rutubet gibi insan sağlığına zarar veren etkenler de ortadan kaldırılmaktadır.

Evlerde neme bağlı oluşan çeşitli böcek ve haşereler yaşam alanlarını ciddi derecede müdahale etmektedir. Bu nedenle nem ve rutubeti azaltmak sağlık açısından büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda tercih edilen nem kurutma cihazları yer almaktadır. Bu cihazların devreye girmesi ile birlikte duvarlarda yer alan nem oluşumu yok olmaktadır.

Nemi Ne Alır?

Nem eşyalara ve insan sağlığına büyük zarar vermektedir. Bu nedenle yaşam alanlarındaki nem oranı düzenli bir şekilde ayarlanmalıdır. Yaşam alanlarında nemi alacak yöntemler şunlardır:

- Ev her gün havalandırılmalıdır.

- Kalorifer peteklerinin önü kapatılmamalıdır.

- Karbonat ve kedi kumunun nemi çekme özelliği bulunur. Bu nedenle evlerin belirli bölümlerine küçük torbalar halinde yerleştirilmelidir.

- Kaya tuzu lambası yakmak nemi önlemeye yardımcı olur.

- Badana yapılacağı zaman küf ve mantarlara karşı koruyucu boyalar tercih edilmelidir.

Evde Nem Oranı Yüksek Olursa Nem Dengesi Nasıl Sağlanır?

Özellikle az güneş gören evlerde nem ve rutubet sıkıntısı sıklıkla görülmektedir. Bu nedenle nem oranı yüksek olan evler sağlık açısından büyük sıkıntı yaratmaktadır. Evlerde nem dengesini sağlayacak cihazlar ve teknolojik aletler ile birlikte bazı yöntemler ile nem dengesi sağlanabilir.

Evlerde nemli olan odaların mutlaka eşya sayısı azaltılmalıdır.. Böylece eşyaların azalması ile birlikte hava sirkülasyonu da sağlanmış olacaktır. Bunun dışında evlerin içinde çamaşır kurutmak nemin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle çamaşırlar evlerin içinde kurutulmamalıdır. Ayrıca nem dengesini sağlamak için yalıtım yapılması da büyük önem taşımaktadır.