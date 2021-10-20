Ocak demirleri nasıl temizlenir, nasıl parlatılır? Ocak demirlerindeki yağ lekesi nasıl çıkar?

Ocak demirleri özellikle yemeklerin taşmasından ya da sıçramasından dolayı en fazla kirlenen alanlar arasında yer almaktadır. Bu sebepten dolayı ocak demirlerinin temiz tutulması büyük önem arz etmektedir.

Ocak Demirleri Nasıl Temizlenir ve Parlatılır?

Ocak demirlerinin birçok araç kullanılarak temizlenmesi mümkün olmaktadır. Bunun için piyasada bir hayli fazla deterjan çeşidi bulunmaktadır. Arzu edilen deterjandan bir tanesi seçilir ve sonra bir kabın içerisine sıcağa yakın düzeyde ılık bir su konulur. İçine demirler dik olacak şekilde yerleştirilir ve suyun içine yağ çözücü eklenir.

Bir süre bekletildikten sonra nemli bir bez vasıtası ile hafifçe ovalanarak silinir. En son iyice durulanır. Şayet çok iyi durulanmazsa demirler sıcağı ilk gördüğü zaman deterjan izlerini beyaz bir şekilde ortaya çıkartacaklardır. Bu da bir hayli kötü bir görüntüye sebep olmaktadır ve kurtulması oldukça zordur. İkinci bir alternatif olarak mutfak demirlerinin karbonata bulandıktan sonra ılık nemli bir bez ile ovalamak olmaktadır. Bu da oldukça kolay bir çözüm olmaktadır.

Ocak Demirleri Sürekli Olarak Nasıl Temiz Tutulur?

Ocak demirlerini devamlı temiz tutmak oldukça zor olmaktadır çünkü sütün taşması ya da kızartma yağının sıçraması kaçınılmaz olmaktadır. Bunlara engel olmak daima kolay olmasa da bu tür sorunlar ile karşılaşıldıktan hemen sonra işin bitmesini beklemeksizin, gerekiyorsa ocağın üzerinde bulunan gereçleri başka bir yere alarak ocak demirlerinin temizlenmesi gerekmektedir.

Ocak demirleri hemen temizlenmezse yağ, kir ya da öbür maddeler ocağın sıcağı ile birlikte pişmektedir ve demire daha fazla tutunmaktadır. Bu da kişilerin saatler boyunca güç kullanarak krem, jel ve bunun gibi birçok temizleyici madde harcanması manasına gelmektedir. Her yemeğin pişirilmesinden sonra elbette ki demirler kirlenmeyecektir ancak soğuduktan sonra yine de ılık olan nemli bir bez aracılığı ile silinmesi kir tutmasının önüne geçmektedir. Bu durum kişilerin işini bir hayli kolaylaştırmaktadır. Ocak gözlerini temiz tutmanın en kolay yolu budur.