Obeziteden depresyona pek çok faydası var... Aspir yağı nedir?
Aspir yağı, latincesi Carthamus tinatoris olan aspir bitkisinin tohumlarından elde edilen bir yağdır. Aspir bitkisi çok uzun yıllardır dünyanın birçok yerinde yetiştirilmekte. Türkiye'de son yıllarda üretimi artan aspir bitkisinden elde edilen organik yağın, zayıflama bronzlaşma ve masajdaki sağlıklı etkisi nedeniyle kadınlar tarafından yoğun talep gördüğünü söyledi. Türkiye Aspir Derneği Başkanı Prof. Dr. Fikret Akınerdem ve Diyetisyen Aylin Hasbay Büyükkaragöz aspir yağı hakkında merak edilenleri açıkladı.
Ülkemizde de Aspir bitkisi yetiştirilmektedir. Güzel görüntüsü nedeniyle bir süs bitkisi olan Aspir bitkisi, tohumlarından elde edilen yağın farklı alanlarda kullanımı nedeniyle adından söz ettirmektedir. Bu bitkiden elde edilen maddeler; ilaçlarda, yemeklik yağ olarak, kozmetik ürünlerde ve boya maddesi olarak kullanılmaktadır.
Aspir yağı kalorili mi?
Aspir yağının doymamış yağ asitlerinden zengin olduğunu söyleyen Büyükkaragöz, “İçerisinde oleik, linoleik ve linolenik asit bulunmaktadır. Bu yağlar elzem yağ asidi grubunda olup, vücutta yapılamadığı için dışarıdan alınması zorunlu olan yağ asitleridir. Aspir yağının 100 gramı yaklaşık 720 kalori olup, yemeklere eklenen bir yemek kaşığı miktarı yaklaşık 110-120 kcal enerji sağlamaktadır. Aspir bitkisi tohumu, yağ içeriği ile birlikte, yüksek kalitede protein de içermektedir.” dedi.
Obeziteye karşı kalkan
Özellikle obezite probleminin olduğu bu dönemde aspir yağını zayıflama ve rejim yağı olarak tavsiye edebileceklerini ifade eden Akınerdem, "Vatandaşımız bu yağı nerede bulursa alsın. Hiçbir zararı, yan etkisi olmadan kolesterolü düşürüyor. Kadınlar, sofralarında kullansınlar. Sahillerde, otellerin havuzlarında güneşlenen hanımlara aspir yağını tavsiye ediyorum. Bunun çok faydasını göreceklerdir" diye konuştu.
Aspir yağının faydaları neler?
Yağın çok fazla faydası olduğunu söyleyen Büyükkaragöz, bunları sıraladı;
- Aspir yağında bulunan yağ asitleri (linolenik ve linoleik asit), damar sertleşmesini önlemekte ve kolesterol düzeyini azaltmaktadır. Sonuç olarak bu yağ asitleri kalp hastalıkları riskini düşürmektedir.
- Ayrıca aspir yağı, vücutta yağ asidi ve kan glukozu üretimini düzenleyen bir protein olan, adinopektin üretimini de artırmaktadır.
- Yapılan bir çalışmada menapoz sonrası yüksek kan basıncı olan ve kilo vermek isteyen kadınların diyetlerine aspir yağı eklenmesinin, bel çevresinde meydana gelen yağlanmayı azaltmada etkili olduğu ve adinopektin üretimini yüzde 20 oranda artırdığı bulunmuştur.
- Aspir yağı, mutluluk hormonu olarak bilinen seratonin düzeyini de artırarak, iştah kontrolünü sağlamakta ve bu sayede obezitenin önlenmesi ve tedavisi amacıyla da önerilmektedir.
- Seratonin hormunundaki olumlu etkileri, aspir yağının depresyon ve strese karşı da kullanılabileceğini göstermektedir.
- Aspir yağı özellikle saç ve deri sağlığı için de sıklıkla kullanılmakta, ‘’Avrupa Besin Güvenliği Otoritesi- EFSA‘’ tarafından onaylanmaktadır.
- Özellikle derinin nemlendirilmesi, yaşlılık belirtilerinin geciktirilmesi, saçların hızlı uzaması, akne tedavisi, cilt renginin düzenlenmesi, saç dökülmesini önleme gibi olumlu etkileri bulunmakta, son yıllarda kelliğe karşı bir çare olarak bahsedilmektedir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle