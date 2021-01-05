Obeziteden depresyona pek çok faydası var... Aspir yağı nedir?

Ülkemizde de Aspir bitkisi yetiştirilmektedir. Güzel görüntüsü nedeniyle bir süs bitkisi olan Aspir bitkisi, tohumlarından elde edilen yağın farklı alanlarda kullanımı nedeniyle adından söz ettirmektedir. Bu bitkiden elde edilen maddeler; ilaçlarda, yemeklik yağ olarak, kozmetik ürünlerde ve boya maddesi olarak kullanılmaktadır.

Aspir yağı kalorili mi?

Aspir yağının doymamış yağ asitlerinden zengin olduğunu söyleyen Büyükkaragöz, “İçerisinde oleik, linoleik ve linolenik asit bulunmaktadır. Bu yağlar elzem yağ asidi grubunda olup, vücutta yapılamadığı için dışarıdan alınması zorunlu olan yağ asitleridir. Aspir yağının 100 gramı yaklaşık 720 kalori olup, yemeklere eklenen bir yemek kaşığı miktarı yaklaşık 110-120 kcal enerji sağlamaktadır. Aspir bitkisi tohumu, yağ içeriği ile birlikte, yüksek kalitede protein de içermektedir.” dedi.

Obeziteye karşı kalkan

Özellikle obezite probleminin olduğu bu dönemde aspir yağını zayıflama ve rejim yağı olarak tavsiye edebileceklerini ifade eden Akınerdem, "Vatandaşımız bu yağı nerede bulursa alsın. Hiçbir zararı, yan etkisi olmadan kolesterolü düşürüyor. Kadınlar, sofralarında kullansınlar. Sahillerde, otellerin havuzlarında güneşlenen hanımlara aspir yağını tavsiye ediyorum. Bunun çok faydasını göreceklerdir" diye konuştu.

Aspir yağının faydaları neler?

Yağın çok fazla faydası olduğunu söyleyen Büyükkaragöz, bunları sıraladı;