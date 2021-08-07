Obezite ve aşırı kiloluluk Covid19’un seyrini etkileyebiliyor

Koronavirüs salgınından en fazla mağdur olanlar arasında evde kalan çocuklar da bulunuyor. Çocuklardaki obezite oranlarının artışı koronavirüs tehlikesinin yanında hem çocukların bağışıklık sistemi hem de ileriki yıllarda ortaya çıkabilecek hastalıklar açısından büyük tehlike barındırıyor.

Obezitenin tedavi ile ortadan kaldırılabilir. Obezite geri dönülmez bir yol değil. Bir adımınızla daha sağlıklı bir yaşantıya dönebilirsiniz. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), obeziteyi “sağlığı bozacak şekilde vücutta aşırı miktarda yağ birikmesi” olarak tanımlıyor. DSÖ’nün 2016 yılında gerçekleştirdiği küresel araştırma sonucunda, yüzde 11’i erkek, yüzde 15’i kadın olmak üzere dünya çapındaki yetişkin nüfusun yüzde 13’ünün obez olduğu görülüyor. Bu oran 5 ila 19 yaş arası çocuklarda ise yüzde 18 olarak kaydediliyor.



Çocukları da tehdit eden obezitenin pek çok rahatsızlığa yol açıyor. Obezitenin kalp-damar hastalıkları, diyabet, karaciğer rahatsızlıkları, hipertansiyon gibi hastalıklara neden oluyor ve dünya çapında her yıl 4 milyondan fazla kişinin bu sebepten yaşamını yitiriyor.



Covid-19’a yakalanan obez kişiler daha sık yoğun bakıma kaldırılıyor



Obezite kişilerin yalnızca estetik görünüşünü etkilemez. Kişilerde hem psikolojik hem de fizyolojik tahribata neden olabilen, bağışıklık sistemini de zararlı etkenlere karşı güçsüz kılan bir hastalıktır. Fakat önemli husus ise, bunun kişinin yaşam stiline uygun tedavilerle önlenebilir olmasıdır. Obezite ve obezite kaynaklı sağlık sorunlarının, kişileri birçok hastalığa karşı savunmasız bıraktığı yadsınamaz. Özellikle koronavirüsün beraberinde getirdiği hareketsiz yaşam sebebiyle obezite oranları yetişkinlerde arttığı gibi çocuklarda da yükselişte. Fakat bu durum karşımıza daha korkunç bir tablo çıkarıyor. Çünkü obezite hastalarının koronavirüse yakalanması ile daha sık yoğun bakıma kaldırıldığı bir gerçek. Obez gençlerde ise hastalığın seyri beklenenden çok daha ağır.



Yeni bir başlangıç mümkün



Obezite hastası veya aşırı kilolu kişiler sağlıklı bir hayata geçiş için beslenme ve egzersiz alışkanlıklarında köklü değişiklikler yapması gerekiyor. Ancak bu kişiler yine de kilo veremiyorsa obezite cerrahileri düşünülebilir.