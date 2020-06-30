Obezite bu kanser türlerine neden oluyor!

Obezite erkeklerde safra kesesi, mide, pankreas, kolon, rektum, böbrek ve prostat kanseri riskini; kadınlarda ise mide, böbrek, meme, yumurtalık, kolon, safra kesesi, rahim ve rahim ağzı kanseri riskini artırıyor. Obez kadınların kansere yakalanma riski normal kilolu kadınlara göre %40 daha fazla.

Meme kanseri

Meme kanserinin obezite ile doğrudan bir ilişkisi yok. Ancak karın ve kalça bölgesindeki yağ oranı artıkça kanser riski de artar. Menopozdaki kadınlarda pek görülmemesine rağmen obez kadınlarda risk artar ve tümör daha geç fark edilir.

Rahim kanseri

Obez kadınlarda insülin ve östrojenin artması rahim kanserine neden olabilir. Rahim kanserlerinin yarısına yakınının obeziteden kaynaklı olabileceği düşünülmektedir.

Kolon kanseri

Obez bireylerde daha sık görülür. Erkeklerde kadınlara oranla daha sık rastlanmaktadır. 30-54 yaş arası, vücut kitle indeksi 30 ve üstü kişilerde %50 daha fazla görülür.

Sindirim sistemi kanserleri

Mide, yemek borusu ve kalın bağırsak kanserinin ülkelere göre dağılımı değişiklik göstermektedir. Fazla yağ, kanser riskini artırmaktadır. Tuz, işlenmiş et, tütsülenmiş et ve balık, konserve tüketimi arttıkça mide kanserine sebep olur. Bol taze meyve ve sebze tüketilmesiyle kanser riski azalır.

Kalın bağırsak kanseri

Yağ ve proteini fazla, lifleri az tüketmek kalın bağırsak kanserini tetikler. Hareketsiz yaşam sürenlerde ve masa başı çalışanlarda risk daha yüksektir. Kuru baklagil, meyve ve sebze tüketimini artırıp daha çok hareket edersek kalın bağırsak kanserini %40 oranla azaltabiliriz.

Prostat kanseri

Prostat kanserinin oluşumu tek bir sebebe bağlı değildir. Fakat obezite ve yağ tüketimi prostat kanseri riskini artırmaktadır.

Böbrek kanseri

Sağlıklı insanlarla karşılaştırıldığında obez insanların yakalanma riski daha yüksektir. Kadınlarda yakalanma riski erkeklere göre daha fazladır.

Akciğer kanseri

Akciğer kanserinde en önemli risk faktörü sigaradır. Obezite ise akciğerleri olumsuz yönde etkiler. Akciğer fonskiyonlarını ve solunum kas kuvvetini azaltır. Nefes darlığından sıkça şikayet edilir.

Karaciğer kanseri

Bu kanserin en büyük düşmanı fazla alkol kullanımıdır. Hiç alkol kullanmayan kişilerde görülebilir. Karaciğer yağlanması, obez hastaların yarısından fazlasında görülür.

Pankreas kanseri

Ergenlik çağında yaşanan obezite, pankreas kanserinin görülmesini 4 kat artırıyor. Obezite her yaşta bu kanser için bir tehdit.

Safra kesesi kanseri

Safra kanallarının farklı bölgelerinde ortaya çıkan kötü huylu epitel bir hücredir. Safra kesesi kanserinin başlıca nedenlerinden biri obezitedir.

Obezite tedavisi için hemen bir diyet ve egzersize başlanmalı. Yeterli kilo kaybı yaşanmıyorsa cerrahi tedavi için doktorunuza danışmalısınız.