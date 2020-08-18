Obezite ameliyatı sonrasında pişman olur muyum?

Ameliyatla ilgili en çok yöneltilen sorulardan biri “Diyet ve sporla kilo verilebilecekken neden ameliyat oluyorlar?” Obezite hastalarının spor ve diyeti birçok kez denemelerine rağmen istikrarlı olamamaları ve hızlı sonuç almak istemeleri gibi pek çok sebep hastaları bu ameliyatlara yönlendiriyor. Mide ameliyatları 100 yıldan fazladır yapılıyor bu yüzden ameliyatın riskleri yıllar içinde en aza indirildi. Dikkat etmeniz gereken en önemli husus tecrübeli ve güvenilir bir merkezde ameliyat olmanız. Eğer iyi bir merkezde ameliyat olmazsanız operasyon sonrasında oluşabilecek komplikasyonların tedavilerinde yetersiz kalacaklardır. Böyle merkezlerde olacağınız ameliyatların sonrasında pişmanlık duymanız kaçınılmazdır.

Tüp mide ameliyatı, obezite cerrahisi alanında en çok yapılan ameliyattır. Tercih edilmesinin sebebi risklerinin çok düşük olmasıdır. Laparoskopik veya robotik yöntemler, ameliyatlardaki riskleri oldukça düşürmüştür. Obezite ameliyatlarının başarı oranı diyet gibi yöntemlerden çok yüksektir. Kısa sürede etkili sonuç alındığından dolayı hastalar tarafından oldukça fazla tercih edilmektedir.

Obezite, 70’ten fazla yandaş hastalığa sebep oluyor. Ameliyatların obeziteye bağlı hastalıkları iyileştirme oranı çok yüksek. Tip-2 diyabet, uyku apnesi, hipertansiyon, solunum zorluğu, kas iskelet sistemi problemleri gibi pek çok hastalıkta etkili. Aynı zamanda ruhsal sorunlarınız da ameliyattan sonra azalabilir.

Amerika’da ameliyat olan hastaların olmayan obezlere göre 8-12 yıl daha fazla yaşadığı görülmektedir. Obezite ameliyatlarının bu denli artması sonucun başarılı olduğunu gösteriyor.

Ameliyattan sonra pişmanlık yaşamak istemiyorsanız güvenilir bir yer seçmelisiniz. Tecrübeli ve güvenilir bir ekiple çalışmalısınız. Ameliyat öncesi ve sonrası operasyonla ilgili tüm bilgileri doktorunuzdan almalısınız.