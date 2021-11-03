Ö ile başlayan kız isimleri nelerdir? Ö harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

Ülkemizde yaygın olarak kullanılan ve ilk harfi Ö olan kız isimlerinin birçoğu Öz hecesi ile başlar. Eski Türkçede Öz, hem cevher hem de can ve ruh anlamına gelir. Bu nedenle Öz kelimesinden türetilen birçok isim geçmişte olduğu gibi günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ö Harfiyle Başlayan Kız İsimleri

1- Özge

2- Özlem

3- Özden

4- Özgü

5- Öznur

6- Ömür

7- Övgü

8- Özgür

9- Özüm

Ö Harfiyle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları

1- Özge:

Özge, Farsça kökenli bir isimdir. Bu ismin sözlük anlamı, diğeri olsa da günümüzde daha çok kendine has özelliklerini bulunan, özgün ve farklı anlamında kullanılır. Bu isimden türetilmiş olan özgeci kelimesi ise fedakar manasına gelir.

2- Özlem:

Hasret ve tahassür kelimeleriyle eş anlamlı olan Özlem, bir kişiyi ya da bir yeri yeniden görme isteği demektir. 2021 verilerine göre yaklaşık 240 bin kişinin taşıdığı bu isim, ülkemizdeki en popüler 20 isimden biridir.

3- Özden:

Öz kelimesinden türetilmiş olan Özden ismi iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Her zaman dürüstlükten yana olan, özü sözü bir olan kimse

İkinci Anlamı: Dürüst, samimi ve içten

4- Özgü:

Hem kız hem de erkek çocuklarına verilen Özgü ismi, kendine has özellikleri bulunan, orijinal ve farklı anlamına gelir.

5- Öznur:

Günümüzde kullanılan bazı isimler Türkçe, Farsça ve Arapça kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Nur Arapçada ışık ve parlaklık anlamına gelirken, Türkçe bir kelime olan öz, cevher, temel ve maya demektir. Öznur ismi ise kalbi temiz, içi nur dolu anlamına gelir. Türkiye'de yaklaşık 21 bin kişi Öznur ismini kullanıyor.

6- Ömür:

18. yüzyılın ilk yarısından itibaren kız çocuklarına verilmeye başlanan Ömür ismi, yaşam süresi ve hayat demektir.

7- Övgü:

Özellikle çocuklarına farklı ve sıra dışı bir isim vermek isteyen aileler tarafından tercih edilen Övgü ismi, takdir ve beğeni manasına gelir.

8- Özgür:

Kız ve erkek çocuklarına verilen Özgür ismi, kimseye bağımlı ve köle olmayan anlamına gelir.

9- Özüm

Son yıllarda popüler olan Özüm ismi, ''canım'', ''en değerli parçam'' gibi anlamlara gelir.