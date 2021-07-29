Nurgül isminin anlamı nedir? Nurgül ne demek? Nurgül adının özellikleri, analizi ve kökeni

Nurgül ismi gülün en parlak olanı anlamına gelmektedir. Sadece kız çocuklar için kullanan isimden Türkiye’de en fazla İstanbul şehrinde görülmektedir.

Nurgül İsminin Anlamı Nedir? Nurgül Ne Demek?

Nurgül ismi gülün parlak olanı anlamına gelmektedir. Türkiye’de Nurgül ismine sahip kişi sayısı yaklaşık 50 bin civarındadır. Pembe renge sahip olan Nurgül rengi yalnızca kız çocukları için kullanılmaktadır.

Nurgül İsminin Özellikleri

Nurgül ismine sahip olan kişiler genel olarak ağır başlı hareket etmektedir. Öte yandan gerekli olduğu durumlar masa yumruğunu koyabilen karaktere sahiptirler. En belirgin özelliklerinden birisi de inatçı yapıya sahip olmaları gelmektedir.

Nurgül İsminin Analizi

Nurgül ismi 6 harfli olmakta ve isim analizi:

N: Sağduyuya sahip.

U: Durgun yapısı bulunan.

R: Gerektiğinde sert davranan.

G: İnatçı ve gergin.

Ü: Başarı elde etmek isteyen.

L: Sanata ilgisi olan.

Nurgül Adının Kökeni

Nurgül isminin kökeni Farsçadır.

Nurgül İsminin Yanına Yakışan İsimler

Nurgül isminin yanına yakışan kız isimleri; Nurgün, Nurdan, Nur, Nuran, Nuray, Nurcan.

Nurgül isminin yanına yakışan erkek isimleri; Nuri, Nurtaç, Numan, Nuyan, Nuh.

Nurgül İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.