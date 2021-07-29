Nurgül isminin anlamı nedir? Nurgül ne demek? Nurgül adının özellikleri, analizi ve kökeni
Nurgül ismi ülkemizde en fazla duyulan ve kullanılan isimlerin başında yer alıyor. Oldukça fazla kullanılan bu isim Türkçe kökenli bir isim değildir. Çocuğuna Nurgül ismini vermeyi düşünen kişiler, ismin anlamını, kuranda geçip geçmediğini ve ismin analizini merak ediyor. Nurgül ne demek? Nurgül Kuran’da geçiyor mu detayları ile derledik.
Nurgül ismi gülün en parlak olanı anlamına gelmektedir. Sadece kız çocuklar için kullanan isimden Türkiye’de en fazla İstanbul şehrinde görülmektedir.
Nurgül İsminin Anlamı Nedir? Nurgül Ne Demek?
Nurgül ismi gülün parlak olanı anlamına gelmektedir. Türkiye’de Nurgül ismine sahip kişi sayısı yaklaşık 50 bin civarındadır. Pembe renge sahip olan Nurgül rengi yalnızca kız çocukları için kullanılmaktadır.
Nurgül İsminin Özellikleri
Nurgül ismine sahip olan kişiler genel olarak ağır başlı hareket etmektedir. Öte yandan gerekli olduğu durumlar masa yumruğunu koyabilen karaktere sahiptirler. En belirgin özelliklerinden birisi de inatçı yapıya sahip olmaları gelmektedir.
Nurgül İsminin Analizi
Nurgül ismi 6 harfli olmakta ve isim analizi:
N: Sağduyuya sahip.
U: Durgun yapısı bulunan.
R: Gerektiğinde sert davranan.
G: İnatçı ve gergin.
Ü: Başarı elde etmek isteyen.
L: Sanata ilgisi olan.
Nurgül Adının Kökeni
Nurgül isminin kökeni Farsçadır.
Nurgül İsminin Yanına Yakışan İsimler
Nurgül isminin yanına yakışan kız isimleri; Nurgün, Nurdan, Nur, Nuran, Nuray, Nurcan.
Nurgül isminin yanına yakışan erkek isimleri; Nuri, Nurtaç, Numan, Nuyan, Nuh.
Nurgül İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?
Geçmiyor.