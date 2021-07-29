MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri İsimler Sözlüğü HaberleriNurgül isminin anlamı nedir? Nurgül ne demek? Nurgül adının özellikleri, analizi ve kökeni
Geriİsimler Sözlüğü Nurgül isminin anlamı nedir? Nurgül ne demek? Nurgül adının özellikleri, analizi ve kökeni
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.07.2021 - 04:32 | Son Güncelleme:

Nurgül isminin anlamı nedir? Nurgül ne demek? Nurgül adının özellikleri, analizi ve kökeni

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nurgül isminin anlamı nedir? Nurgül ne demek? Nurgül adının özellikleri, analizi ve kökeni

Nurgül ismi ülkemizde en fazla duyulan ve kullanılan isimlerin başında yer alıyor. Oldukça fazla kullanılan bu isim Türkçe kökenli bir isim değildir. Çocuğuna Nurgül ismini vermeyi düşünen kişiler, ismin anlamını, kuranda geçip geçmediğini ve ismin analizini merak ediyor. Nurgül ne demek? Nurgül Kuran’da geçiyor mu detayları ile derledik.

Nurgül ismi gülün en parlak olanı anlamına gelmektedir. Sadece kız çocuklar için kullanan isimden Türkiye’de en fazla İstanbul şehrinde görülmektedir.

 Nurgül İsminin Anlamı Nedir? Nurgül Ne Demek?

 Nurgül ismi gülün parlak olanı anlamına gelmektedir. Türkiye’de Nurgül ismine sahip kişi sayısı yaklaşık 50 bin civarındadır. Pembe renge sahip olan Nurgül rengi yalnızca kız çocukları için kullanılmaktadır.

 Nurgül İsminin Özellikleri

 Nurgül ismine sahip olan kişiler genel olarak ağır başlı hareket etmektedir. Öte yandan gerekli olduğu durumlar masa yumruğunu koyabilen karaktere sahiptirler. En belirgin özelliklerinden birisi de inatçı yapıya sahip olmaları gelmektedir.

 Nurgül İsminin Analizi

 Nurgül ismi 6 harfli olmakta ve isim analizi:

 N: Sağduyuya sahip.

 U: Durgun yapısı bulunan.

 R: Gerektiğinde sert davranan.

 G: İnatçı ve gergin.

 Ü: Başarı elde etmek isteyen.

 L: Sanata ilgisi olan.

 Nurgül Adının Kökeni

 Nurgül isminin kökeni Farsçadır.

 Nurgül İsminin Yanına Yakışan İsimler

 Nurgül isminin yanına yakışan kız isimleri; Nurgün, Nurdan, Nur, Nuran, Nuray, Nurcan.

 Nurgül isminin yanına yakışan erkek isimleri; Nuri, Nurtaç, Numan, Nuyan, Nuh.

 Nurgül İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

 Geçmiyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi