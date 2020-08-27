Nuray isminin anlamı nedir? Nuray ne demek?

Nuray hem Türkçe hem de Arapça kökenli bir isim olarak değerlendirilmektedir. TDK açısından ise bu ismin anlamı, ‘Işık saçan ay’ şeklinde genel olarak ifade edilmektedir. Bu ifade üzerinde bir kız çocuğu için verilebilecek en güzel adlar arasında yer aldığını söylemek mümkün.

Nuray İsminin Anlamı

Son dönemlerde Nuray ismi ebeveynler tarafından çok fazla ilgi görüyor. Aynı zamanda anlamı konusunda internetten en sık araştırılan isimler arasına girmiş durumda. Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı zaman ise Nuray isminin anlamı, ‘Işık saçan ay’ olarak karşılık bulunmaktadır.

Daha genel tanımı üzerinden ele alındığı zaman ise, ‘Ayın en çok ışık saçan dönemi’ biçiminde ifade etmek mümkün. Yani çok parıltılı ve ışık saçan anlamları eşliğinde kız çocuklarına verilebilecek özel isimler arasında yer almaktadır. Nuray tek başına kullanılabilir aynı zamanda farklı isimlerle bir araya getirilerek güzel bir uyum yakalanabilir. Ayın parlaklığını ve ay ışığının dünyaya yansımasını anlatan, bunun güzelliğini ifade eden en özel isimlerden biridir. Yeni doğmuş olan minik kız çocuğunuz için listeye alabileceğiniz isimlerden arasında geliyor.