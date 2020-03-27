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Haber Giriş: 27.03.2020 - 15:59 | Son Güncelleme:

Nur İsminin Anlamı Nedir? Nur Ne Demek?

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Nur İsminin Anlamı Nedir? Nur Ne Demek?
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Nur ismi ülkemizde sıklıkla kullanılan bir kız çocuk ismidir. Birkaç anlam barındırmaktadır. Özellikle dini anlamı yönünden ne anlama geldiği merak edilebilir. Nur isminin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulmak mümkündür. Peki, Nur isminin anlamı nedir? Nur ne demek? Sizler için bu konuyu detayları ile hazırladık.

Arapçadan dilimize geçmiş olan Nur isminin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamı aşağıda belirtilmiştir:

 - Aydınlık, parıltı.

 - İlahi güç tarafından gönderildiği düşünülen ve inanılan parlaklık.

 - Tuzsuz peynir türü, lor

 - Mardin ilinde bulunan bir yerleşim birimi

 - Kur´an-ı Kerim.

 Nur İsminin Anlamı

 Nur ismi Arapça kökenli bir kelimedir. Kız çocuklarına koyulan bir isimdir. Nur isminin birkaç anlamı bulunmaktadır. İlk anlamı aydınlık, parıltı demektir. Nur ismi bunun dışında Kur´an-ı Kerim’de geçmektedir. Kur’an-ı Kerim’de anlamı ise Mekke'deki Hira dağına verilen isimdir. Ayrıca Hz. Osman'a verilen unvandır. Bunun dışında Kur´an-ı Kerim’de Nur adında bir ayet bulunmaktadır.

 Nur İsminin Özellikleri

 Yaratıcı kişilerdir. Kendilerine olan güvenleri çok yüksektir. Yaşadıkları olaylar karşısında farklı pencereden bakabilirler. Azimli ve sistematik hayat yaşamayı severler. Yazmak ve okumak en sevdiği işlerden birisidir.

 Hem düşünce yönünden hem de fiziksel açıdan aktif kişilerdir. Sezgileri çok kuvvetli ve olabildiğinde konu içerisinde kalmayı severler. İletişim yetenekleri bulunmaktadır. İç dünyasında yaşanan duyguları dışarıya yansıtırlar. Olaylar karşısında ince düşüncelere sahiplerdir. Ayrı iş hayatında oldukça ahlaklı kişilerdir. Enerjileri yüksektir.

 

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