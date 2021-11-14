Numara Engelleme Nasıl Yapılır? Turkcell, Vodafone, Türk Telekom Hatlarda Numara Engelleme Nasıl Yapılır?

Numara engelleme her operatörde farklı olarak yapılan bir işlemdir. Bazı telefonlarda da olan özellik ile birlikte numara engelleme işlemi yapılmaktadır.

Numara Engelleme Nasıl Yapılır?

Numara engelleme işlemi bazı özellikte olan telefonlarda hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Bunun için numaranın üzerine gelerek basılı tutun. Daha sonra da ortaya çıkan "numarayı engelle" seçeneğine tıklayın. Bu noktadan itibaren numara artık engellenmiştir. Bazı telefonlarda ise "numarayı engelle" seçeneği yerine "Kara listeye ekle" seçeneği bulunmaktadır. Kara listeye eklenen telefonlar bundan sonra herhangi bir şekilde hattınız ile iletişim kuramazlar.

Turkcell Hatlarda Numara Engelleme Nasıl Yapılır?

Telefonlarınızda herhangi bir şekilde numara engelleme özelliği bulunmasa dahi hangi operatöre sahipseniz o operatör ile birlikte numara engelleme işlemini yapabilirsiniz. Eğer Turkcell operatör hattına sahipseniz numara engelleme işlemini yapmak için şu adımları takip edin.

Kısa sms kısmına gelin. Buraya CAGRIENGELLE yazın ve bir boşluk bırakarak da engellemek istediğiniz numarayı yazın. Daha sonra bu kısa mesajı 2200'a gönderin. Kısa mesajı gönderdikten sonra artık numara engellenmiş olacaktır. Örnek olarak ise şu şekildedir;

- CAGRIENGELLE 5XXXXXXXXXX -> 2200'a gönder.

Vodafone Hatlarda Numara Engelleme Nasıl Yapılır?

Vodafone hatlarda telefon uygulamasına giriş sağlayın. Daha sonra bu noktada çağrı geçmişine tıklayın. Çağrı geçmişi bölümüne tıkladıktan sonra engellemek istediğiniz numaraya gelerek çağrı ayrıntıları kısmına tıklayın. Hemen aşağıda yer alan "Numarayı engelle" seçeneğine tıklayın.

Türk Telekom Hatlarda Numara Engelleme Nasıl Yapılır?

Türk Telekom hatlarda numara engellemek için ilk olarak 5555'e SMS göndermiş olmanız gerekmektedir. CAGRIENGELLE yazarak bir boşluk bırakın ve hemen engellemek istediğiniz numarayı girin. 5555'e tıklayarak bu şekilde SMS göndererek Türk Telekom hatlarda numarayı engelleyebilirsiniz.