NRBC nedir? NRBC değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

NRBC standart kan testleri ile ölçülürken bazı durumlarda değerler yüksek veya düşük çıkabilmektedir. Bu durum hastaları oldukça endişelendirmektedir. Değerlerin yüksek veya düşük çıkması bazı hastalıkların habercisi olabilmektedir.

NRBC Nedir?

Eritropoietik aktivitenin olağan derecede arması durumu tıp dilinde NRBC olarak adlandırılmaktadır. Bu artışlar insan vücudunda bazı durumları tetiklemektedir. Bu durumlar hiposik stres veya hematolojik gibi durumlardır. İnsan vücudunda bu hücrelere benzeyen birçok yapı ve doku bulunur. Bu sebeple bazen hatalı sonuçlar elde edilebilir.

NRBC değerleri sık sık yapılması tavsiye edilmektedir. Çünkü bu test oldukça önemli bir testtir. Test sonucuna göre düşük veya yüksek çıkması pek çok hastalığın belirtisi olabilmektedir. Bu testi sık sık yaptırması gerekenler yeni doğan bebekler, genç bebekler, anemisi olanlar ve YBÜ hastalarıdır.

NRBC değeri kaç olmalıdır?

NRBC testi uzman hekimler tarafından istenir ve kan sayımı sonucunda belirlenir. NRBC normal değerleri ise yetişkinlerde ve bebeklerde değişkenlik gösterir. Bu hücrenin yeni doğan prematüre bebeklerde 100 NRBC/ 100 WBC değerine kadar görülmesi beklenmektedir. Fakat yetişkinlerdeki değerler kişilerden kişiye değişkenlik gösterebilir. Çıkan sonuçlar 0.01 ve 0.10 değerleri ise, bu değerler düşük kabul edilebilmektedir.

NRBC değerleri bazı durumlarda normal değerlerden farklı çıkabilirler. Özellikle talasemi, hematopoietik stres ve myeloproliferatif hastalıklar değerlerde değişime sebep olabilir. Talasemi hastalığı genellikle kalıtsaldır. Bu hastalık proteini bir araya getiren halkaların üretim problemlerinden oluşmaktadır. Myelositer lösemi ise NRBC değerlerinde yükselmelere neden olabilir. Hematopoietik stres kişilerde hayati risk oluşturabilecek durumlarda ve ölümcül kanamalar sonucunda oluşan bir hastalıktır.

Ayrıca bunlar gibi pek çok hastalık NRBC değerlerinde değişime neden olabilir. Bu gibi durumlarda hastaların mutlaka kan testlerini yaptırmaları gerekir. Bu kan testi doktor kontrolünde yapılır ve doktorlar tarafından da gerekli tedavi uygulanmaya başlanır.

NRBC yüksekliği nedenleri

Kan sayımı sonucunda NRBC değerlerinin yüksek çıkması pek çok hastalığın veya enfeksiyonun belirtisi olabilir. NRBC değerlerinde çıkan bu yükseklikler yetişkinlerde çıkabileceği gibi bebeklerde de görülebilir. Bu testin yüksekliğinin en temel sebebi myeloproliferatif hastalıklardır. Hastaların tedavi aşamaları bitince bu değerler normal değerlere dönebilir. NRBC değerlerinin yüksek çıkmasının sebepleri ise şu şekildedir:

- Myelositer lösemi hastalığı,

- Agnojik myeloid metapzi,

- Relatif ve mutlak polisitemi,

- İpoksik akciğer hastalığı,

- Yüksekte yaşama hastalığı NRBC değerlerinin yüksek çıkma nedenlerindendir. Yüksekte yaşama hastalığının diğer bir adı ise Monge'dir.

NRBC düşüklüğü nedenleri

NRBC değerlerin yüksek çıkması gibi düşük çıkması durumları da oluşabilir. Bu gibi farklı durumlar karşısında NRBC değeri düşük çıkabilmektedir. Ayrıca pek çok hastalıklar da NRBC değerlerinin düşmesine sebep olabilirler. Kan testlerinde genellikle 0 değerine yakın olan değerler olağan dışı ve çok düşük olarak kabul edilmektedir. Böyle durumlarda gerekli olan testler ve tahliller yapılmalıdır. Bu değerlerin düşmesine sebep olabilecek hastalıklar ortaya çıkarılmalıdır. Hastalığın tedavi yöntemi belirlendikten sonra iyileşme süreci sonunda NRBC değerleri olması gereken normal değerlere dönmeye başlar.

NRBC değerlerinin normal seviyeden düşük veya çıkması durumu sadece yetişkinlerde görülen bir rahatsızlık değildir. Bebeklerde veya yeni doğan bebeklerde NRBC değerleri de değişkenlik gösterebilir. Bu durum ciddiye alınması gereken bir durumdur. Bu nedenle bazı hastalığa sahip insanlarda ve bebeklerde bu kan testi belirli aralıklarda yapılması tavsiye edilmektedir.