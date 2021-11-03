Noter araç satış ücreti ne kadar ve kaç lira? 2021 noter araba satış ve plaka değişikliği ücretleri

Araçların satışı esnasında notere ödenmesi gereken birtakım farklı ücretler bulunmaktadır. Alıcı ve satıcı ile beraber karşılıklı olarak bir konuşma yapılmak suretiyle, bu ücretini kimin ödeneceğine dair karar verilir. Geçen yıllara oranla aynı şekilde 2021 yılı itibariyle de noter satış ücretlerinde değişkenlik yapılmış durumda.

Noter Araç Satış Ücreti Ne Kadar ve Kaç Lira?

Özellikle araç alım satım yapan kişiler 2021 yılı itibariyle noter araç satış ücretleri ne kadar ve kaç lira olduğunu merak ediyor. Karayollarının belirlemiş olduğu trafik kanun kapsamında ele alınan bu ücretlendirmeler, noter üzerinden ele alınmakta ve süreç tamamlanmaktadır. Tabii notere gelene kadar herhangi bir sorun yaşanmaması için araç üzerinde bir durum olup olmadığı da detaylı bir şekilde incelenmelidir. Bu bağlamda 2021 yılı itibariyle noter araç satış ücretleri farklı biçimler üzerinden şu şekilde öne çıkıyor;

- Noter evrak bedeli 148,50 TL

- Noter ücreti 54 TL

- Belge baskı ücreti 22 TL

- Sıfır araç satış ücreti 171 TL

- Noter araç satış toplam ücreti ise 224,50 TL

Bu şekilde yukarıdaki gibi toplam noter ücretleri ödendiği takdirde, araç için satış gerçekleşmektedir. Elbette aracın sıfır veya ikinci el olması üzerinden de farklı ücretlendirmeler noter üzerinden söz konusu olmaktadır. Yukarıda verilen ücretlendirmeler günümüzde 2021 yılı itibariyle geçerlidir. Bu ücretlendirmeler belli başlı bazı kriterler ve hususlara bağlı olarak, kanun nezdinde her sene değişkenlik gösterir. Mutlaka bu ücretlendirmeler üzerinden güncel bilgiler doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.

2021 Noter Araba Satış Ücretleri

Araçlar üzerinden yapılan alım satım ile beraber satış ücretleri her sene değişkenlik göstermektedir. Güncelleme doğrultusunda yapılan yenileme ile beraber 2021 noter araba satış ücretleri de belli bir noktaya ulaşmış durumda. Bu doğrultuda genel noter ücreti 54 TL olarak öne çıkıyor. Ancak bu sadece noter için verilen ücrettir. Aynı zamanda evrak bedeli olarak 148,50 TL gibi bir miktarın ödenmesi gerekir. Elbette belge baskı ücreti 22 TL şeklinde ödenmelidir. Bu ücretlendirmeler ile beraber aracın ikinci el ya da sıfır olmasına bağlı olarak belli bir ücret de ön plana çıkıyor. Bu işlemin ardından toplam 2021 yılı itibariyle noter araba satış ücreti ödenerek işlem yapılabilir.

2021 Noter Araba Plaka Değişikliği Ücretleri

Araba alım satım ile beraber farklı birçok nedene bağlı olarak plaka değişikliği yapılabilmektedir. Bu işlem için noter üzerinden araba plaka değişikliği ile beraber belli bir ücretinin ödenmesi gerekir. Geçen yıla oranla 2021 yılı itibariyle bu ücretler de belli bir değişkenlik yaşanmış durumda. Şu an için plaka değiştirme ücreti 2021 yılı üzerinden 290 TL olarak belirlendi. Bu meblağ içerisinde aynı zamanda tüm noter masrafları da yer almaktadır.

Tabii bununla beraber unutulmaması gereken ise, şoförler odasına da ek bir 50 TL ödenmesi gerektiğidir. Bu şekilde toplam olarak araba plaka değişikliği ücreti 340 TL şeklinde öne çıkıyor. Elbette bu miktar şu an 2021 yılı üzerinden ele alınmış plaka değişikliği ücretlidir. Her sene bu ücretler değişkenlik gösterdiği için, güncel bilgiler doğrultusunda ödeme yapılması gerekir.