Normalleşme sürecinde bağışıklığınızı böyle güçlendirin

23 Haziran itibarıyla vaka sayısı 188 bin 897 oldu. Büyük şehirlerde maske takmak zorunlu hale getirildi. Bu süreçte aylarca evimizde kapalı kalmak zorunda kaldık. Hayat ritmimiz değişti, uyku düzenimiz bozuldu, beslenme alışkanlıklarımız değişti ve en önemlisi kaygı, endişe ve stres düzeyimiz yükseldi. Stresin, biyolojik ve psikolojik dengemizin bozulmasına gösterdiğimiz bir tepki durumu olduğunun altını çizen Prof. Dr. Sibel Silici, “Stres, bağışıklık sistemimizde hasarlar oluşturabiliyor. Bağışıklık sistemimizin baskılanması enfeksiyonlara ve kronik inflamatuvar (iltihabi) hastalıklara yakalanmamızı daha olası hale getiriyor yani hastalıklarla mücadelemiz zayıflıyor. Bu nedenle bu dönemde hem bağışıklık sistemimizi güçlendirecek hem de virüsle savaşmamızı kolaylaştıracak doğal özellikle antioksidan etkili takviyelere ihtiyacımız var” diyor.

Propolis doğru kullanıldığında çok iyi bir koruyucu

Bilinen en yüksek antioksidan aktiviteye sahip ürününün propolis olduğunun altını çizen Prof. Dr. Silici, şunları söylüyor: “Arıların bitki tomurcukları ve salgılarından topladığı reçinemsi maddeleri işleyerek ürettiği bir ürün olan propolis doğru kullandığımız sürece gerçekten çok iyi bir koruyucu. Yeter ki kimyasallar içermesin, hep doğal kalsın. Bu nedenle propolis alırken her zaman ürünün ambalaj üzerinde yer alan içeriğini okuyun ve alkol kullanılmadan saflaştırılarak maksimum oranda etken maddeye sahip standart propolis ürünleri tercih edin. Alkolsüz, tek kullanımlık, ambalajlı ürünlerin kullanımı da son derece pratik… Bu ürünlerin çocuk ve yetişkinlere özel olarak dozları ayarlandığı için damla saymak gerekmiyor ve doğru miktarda kullanılabiliyor. Bu dönemde önlemlerimizi alalım, iyi beslenelim, spor yapalım. Arı ürünlerimizi özellikle propolisi evde, okulda, işte, sahilde, yazlıkta, bahçede, tarlada yanımızdan eksik etmeyelim. Koronavirüs salgını devam ediyor ama hayat da devam ediyor."